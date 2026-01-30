Effetto Olimpiadi: 6,2 mln di italiani scelgono vacanze sulla neve

Quest’anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve in Italia. Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo, secondo l’indagine di Federalberghi. “Non c’è dubbio – dice il presidente Bernabò Bocca – che i Giochi attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale. Inoltre ad assistere alle gare nei luoghi delle competizioni saranno circa 2 milioni di italiani”.

Sarà appunto per l’effetto Olimpiadi di Milano Cortina che iniziano tra meno di una settimana, sarà per la voglia di rimettere gli sci ai piedi o per il bisogno di dedicarsi una pausa dal lavoro, ma a quanto pare gli italiani, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi, considerano la vacanza sulla neve un’esigenza da rispettare: la maggior parte andranno a sciare in Italia (97%), prediligendo in larga parte le aree settentrionali del Paese e riservando all’hotel la pole position in termini di soggiorno preferito. Sul grande evento di Milano Cortina gli italiani, secondo l’indagine, mostrano di essere ampiamente informati: l’84% degli adulti (circa 42 milioni di persone) ne è a conoscenza e il 55% seguirà l’evento sportivo sui principali canali attraverso i quali verranno seguite le gare (tv, streaming, social network, siti web, radio etc.).

Tra coloro che seguiranno i giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri. Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell’albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da B&B e casa di parenti ed amici. il 94% di essi ritiene infatti che le Olimpiadi Invernali rappresentino un’occasione per promuovere l’Italia e le altre località turistiche.

Gli sport maggiormente seguiti saranno: lo sci (60,7%), il pattinaggio (46,4%), l’hockey (24,6%), lo snowboard (20,3%) e lo slittino (18,2%). L’interesse, però, è generale: un italiano su tre seguirà tutte o quasi tutte le discipline. Le aspettative sugli atleti azzurri sono molto alte: l’83,1% degli italiani si aspetta risultati abbastanza positivi, il 16,1% molto positivi. Il 40% dei nostri connazionali dichiara che seguirà soprattutto gli atleti italiani, senza particolari preferenze tra di loro, a testimonianza del fatto che il Paese si stringe attorno a tutta la squadra. Il premio “simpatia” va alle nostre sciatrici capitanate da Sofia Goggia e Federica Brignone sulle quali si concentrano l’attenzione e le speranze di oltre dieci milioni di italiani. Il 4,3% degli italiani prevede di fare una vacanza di almeno una notte nel periodo olimpico e paralimpico nelle località sede di gara. Di questi, il 19,5% soggiornerà entro 15 chilometri dal luogo della gara e un altro 50,4% entro 30 chilometri.

Uno su tre (34%) soggiornerà in albergo. A seguire, dormiranno in Bed and Breakfast (23,9%) o a casa di parenti e amici (16,3%). Si fa una vacanza sulla neve durante il periodo olimpico principalmente per l’atmosfera di festa internazionale che tale evento comporta (46,7%), per la possibilità di seguire dal vivo le gare (45,9%) e per assistere alle iniziative collaterali quali concerti, eventi e fan zone (21,8%). Il 44,2% degli intervistati si aspetta un’offerta di servizi, eventi e infrastrutture migliore in occasione del periodo olimpico, il 35,1% invariato. Gli italiani considerano l’evento a cinque cerchi uno strumento di promozione turistica del nostro Paese in generale (94%) e, in particolare, delle destinazioni montane sia verso i turisti italiani (94,9%) che stranieri (88,6%). L’81% dei nostri connazionali ritiene che le località coinvolte siano adeguate a gestire un evento di tale portata in termini di accoglienza e organizzazione.

Durante il periodo dei giochi i prezzi alti sono il principale motivo (64,6%) per evitare una vacanza sulla neve nelle località olimpiche. Il 42,8% si fa frenare dall’eccessiva affluenza di persone e il 33,8% dal traffico e dalle difficoltà negli spostamenti. La metà degli italiani (50,7%) considera le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 un’opportunità per la vacanza sulla neve e solo il 26,6% ci vede un limite.