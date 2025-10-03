Dehors degli hotel, Senato approva semplificazioni
03 Ottobre 2025, 11:27
La Commissione Affari Costituzionali del Senato, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha approvato un subemendamento presentato dai senatori De Priamo, Durnwalder, Meloni, Nastri, Patton, Spinelli e Valente, che prevede esplicitamente l’applicazione a tutte le imprese alberghiere delle semplificazioni in materia di installazione dei dehors.
La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata.
Federalberghi ringrazia i presentatori della proposta, il relatore e tutta la Commissione, che si sono fatti carico di un’esigenza oggettiva, approvando una soluzione equilibrata, che agevolerà il miglioramento dell’offerta turistica italiana.