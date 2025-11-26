Manfred Pinzger alla guida di Confturismo

Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia e di Federalberghi, è stato eletto nuovo presidente di Confturismo-Confcommercio. Rinnovato anche il Consiglio Generale per il prossimo quinquennio. All’ordine del giorno delle prossime riunioni la costituzione del nuovo comitato direttivo di Confturismo e l’elezione dei vicepresidenti.

Nato a Silandro (provincia di Bolzano) nel 1959, Manfred Pinzger è stato presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hgv) di Bolzano. Tra gli incarichi attuali ricopre anche il ruolo di membro del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio di Bolzano. È stato inoltre Senatore nella XV e nella XVI Legislatura della Repubblica Italiana e membro del Consiglio d’Europa a Strasburgo.

Dopo l’introduzione del vice presidente vicario di Confcommercio e presidente di Fipe, Lino Stoppani e del segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, Manfred Pinzger ha commentato: “Ringrazio innanzitutto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, per la designazione ricevuta. La ripartenza di Confturismo è per noi un momento di grande importanza, dobbiamo fare squadra tutti insieme. E’ fondamentale cominciare da subito la programmazione di nuove attività, coinvolgendo sempre di più i territori e il nostro sistema”.