Micol Caramello confermata presidente Federagit

Micol Caramello è stata confermata presidente nazionale di Federagit dall’assemblea dell’associazione riunita a Roma.

“La conferma è un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni da tutta Federagit, che voglio ringraziare per la fiducia”, commenta Micol Caramello. “In questa legislatura siamo arrivati, dopo decenni di attesa, all’approvazione di una legge sulle guide turistiche: una novità storica, frutto anche del lavoro costante dell’associazione. Ora l’impegno è accompagnarne l’attuazione, perché le nuove regole garantiscano davvero qualità, professionalità e tutela per chi opera nel settore”.

“Le guide e gli accompagnatori turistici sono un presidio fondamentale di qualità dell’accoglienza: raccontano i territori, li rendono comprensibili e accessibili, sostengono il valore culturale e identitario delle nostre città e dei nostri borghi”, prosegue Caramello.

“Continueremo a lavorare per il pieno riconoscimento del nostro ruolo, per il contrasto all’abusivismo e per regole chiare e stabili che tutelino chi opera in modo professionale. In questo quadro, stiamo seguendo con particolare attenzione anche il primo esame di abilitazione previsto dalla nuova normativa, affinché le criticità emerse in questa fase iniziale diventino occasione di miglioramento. Per garantire equità e uniformità nazionale, è essenziale che i prossimi bandi e le prove future recepiscano l’esperienza maturata: Federagit continuerà a collaborare con il Ministero perché gli esami siano sempre più trasparenti, accessibili e realmente aderenti alle competenze richieste dalla professione”.