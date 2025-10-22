Guide, Federagit plaude a pubblicazione data prova scritta

“Esprimiamo soddisfazione per la pubblicazione, da parte del ministero del Turismo, della data della prova scritta per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, fissata per il 18 novembre 2025”. Così Micol Caramello, presidente Federagit, in una nota.

“Si tratta di un passaggio atteso e fondamentale – prosegue la presidente – che segna un avanzamento concreto nell’attuazione della riforma della professione, prevista dalla legge 190/2023. La definizione di un percorso abilitante nazionale, articolato in prove scritte, orali e tecnico-pratiche, rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione delle competenze e la tutela della qualità dell’offerta turistica italiana. In questa direzione, Federagit sottolinea l’importanza che il processo di abilitazione sia improntato a trasparenza, imparzialità e accessibilità, affinché tutti i candidati possano affrontare le prove con pari opportunità, indipendentemente dal territorio di provenienza o dal percorso formativo”.

“Federagit continuerà a monitorare l’evoluzione della procedura – conclude la presidente – offrendo supporto informativo e sindacale alle aspiranti guide, mantenendo un dialogo costruttivo con il ministero del Turismo e vigilando affinché la riforma si traduca in un reale rafforzamento della professione e della filiera turistica nazionale”.