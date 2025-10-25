A Noto stretta sulle guide turistiche, Taormina ci prova

Stop alle guide turistiche abusive a Noto: la giunta comunale ha varato un atto di indirizzo che dà piena attuazione alla normativa nazionale e regionale sulle guide turistiche. In questo modo, si punta a difendere la professionalità di chi lavora con competenza e rispetto delle regole, e valorizzare al tempo stesso l’immagine della cittadina barocca come città d’arte e di accoglienza di qualità

“Essere una città patrimonio dell’Unesco e capitale del turismo culturale in Sicilia – spiega il sindaco, Corrado Figura – comporta anche la responsabilità di garantire qualità, legalità e sicurezza a chi visita i nostri luoghi straordinari. Per questo, nei prossimi 60 giorni – anticipa il primo cittadino – sarà convocata una conferenza di servizio con tutte le Forze di Polizia per predisporre un piano di controlli contro l’esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, a tutela dei visitatori e dei professionisti che operano nel rispetto della legge. Inoltre, entro 120 giorni la Polizia Municipale definirà un programma operativo specifico per il territorio comunale, con monitoraggi e rendicontazione annuale dei risultati. Un passo concreto – conclude Figura – per difendere chi lavora con serietà e per valorizzare la nostra città con il rispetto che merita”.

Noto, dunque, si candida a diventare modello per le altre destinazioni turistiche siciliane. Non a caso l’Associazione Guide Turistiche di Taormina e della Provincia di Messina, attraverso la presidente Martine Fender, chiede al Comune di Taormina di tutelare la professionalità e l’accoglienza turistica seguendo il modello Noto. “Intanto, registriamo un primo segnale incoraggiante a Taormina, con una risposta che ci è stata fatta pervenire dal Comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, che ci ha dato disponibilità a svolgere un incontro operativo per i prossimi giorni per condividere un percorso improntato al necessario contrasto dell’abusivismo che danneggia la nostra categoria ma che, di riflesso, rappresenta anche un danno per la Città di Taormina e per la qualità dei servizi al turista”.