Turismo sostenibile, il San Domenico ottiene la Green Key

Il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons di Taormina è uno dei luoghi più iconici dell’ospitalità mondiale, custodendo tra le sue mura secolari una storia che affonda le radici nel XIV secolo, quando l’edificio ospitava un convento domenicano.

Oggi, dopo un accurato e sapiente restauro, il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons preserva intatti il fascino e la spiritualità delle sue origini monastiche, integrandoli con la raffinatezza del design contemporaneo e con un comfort impeccabile, all’altezza della sua fama internazionale. I chiostri in pietra, i corridoi affacciati su giardini profumati e gli spazi silenziosi e luminosi che un tempo accoglievano i monaci convivono armoniosamente con suite eleganti, ristoranti d’autore, piscine panoramiche sospese tra cielo e mare e terrazze da cui contemplare albe delicate e tramonti vibranti.

Gli interni, sapientemente equilibrati tra memoria e modernità, combinano arredi essenziali, tonalità naturali e materiali nobili che richiamano la tradizione mediterranea, mentre opere d’arte contemporanea e dettagli ricercati conferiscono a ogni ambiente una personalità unica. L’atmosfera è quella di un rifugio esclusivo e al tempo stesso intimo, dove la quiete del convento antico si fonde con la vivacità glamour di Taormina, dando vita a un’esperienza di soggiorno che rimane impressa a lungo nel cuore e nella memoria dei viaggiatori.

Ogni camera racconta una storia; ogni chiostro custodisce l’eco di epoche lontane; ogni angolo dei giardini regala una prospettiva privilegiata sul Mar Ionio, sulle colline circostanti e sulla silhouette maestosa del vulcano. Il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons è molto più di un hotel: è un luogo dell’anima, in cui abbandonarsi al ritmo lento della Sicilia più autentica, lasciandosi avvolgere da un senso di armonia che solo pochissimi luoghi al mondo sanno donare.

Accanto al suo inestimabile patrimonio storico-artistico e all’eccellenza del servizio, il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons abbraccia con convinzione un percorso di sostenibilità ambientale, raggiungendo la prestigiosa certificazione internazionale Green Key.

Questo impegno poggia su un coinvolgimento reale e profondo di tutto lo staff, formato e sensibilizzato a integrare le buone pratiche ecologiche in ogni fase del lavoro quotidiano. La struttura ha istituito un Green Team e un Team ESG composti dai responsabili dei diversi reparti, che si riuniscono mensilmente per monitorare obiettivi, aggiornare procedure e pianificare nuove azioni, mentre l’intero staff partecipa a incontri dedicati ogni due mesi. Nelle aree comuni sono presenti informative che invitano a evitare sprechi e a promuovere comportamenti responsabili, mantenendo costante l’attenzione sul tema.

In ogni camera gli ospiti trovano informazioni sul programma di sostenibilità relativo alla gestione del lavaggio di lenzuola e asciugamani, così come una descrizione del percorso Green che l’hotel ha intrapreso.

La gestione dei rifiuti è efficiente e ben organizzata: l’isola ecologica dispone di contenitori chiaramente identificati, la raccolta differenziata è gestita sia dallo staff sia dagli ospiti grazie ai cestini con divisori presenti nelle camere, e i prodotti di cortesia sono erogati tramite dispenser ricaricabili che riducono significativamente l’uso della plastica monouso.

La filosofia sostenibile permea anche la gastronomia: la produzione del buffet delle colazioni è sempre commisurata all’occupazione, con eventuali esuberi destinati alla mensa del personale; il menù è stagionale e privilegia ingredienti locali, biologici e a km zero, con una ricca selezione vegetariana e vegana. La cucina è dotata del sistema Winnow, che attraverso foto e pesature degli avanzi consente di monitorare lo spreco alimentare e ridurlo progressivamente. Il riciclo è incentivato anche attraverso iniziative innovative come Re-Cig, che trasforma le cicche di sigaretta in nuovi materiali.

L’hotel registra mensilmente i consumi energetici, utilizza esclusivamente illuminazione LED, impiega sistemi di regolazione crepuscolare per gli esterni e dispone di un’avanzata domotica in camera, con sensori di presenza che disattivano l’energia quando la stanza è vuota e temperatura stagionale regolabile entro tre gradi. Anche la gestione amministrativa segue criteri ecologici: il consumo di carta è stato quasi totalmente eliminato nei processi di check-in e check-out, e la struttura utilizza solo carta certificata ecologica quando necessaria.

Il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons incoraggia inoltre la mobilità sostenibile, fornendo agli ospiti informazioni per spostarsi a piedi o con mezzi pubblici e mettendo a disposizione una jogging map con percorsi panoramici. Il suo impegno sociale si esprime in numerose collaborazioni: la donazione del sangue tramite enti locali, la celebrazione del Pride Month, le iniziative con la LILT, la donazione dei pasti in esubero all’Associazione Penelope, il riciclo tramite Re-Cig e il possesso del Certificato di Equality Gender.