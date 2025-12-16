Taormina batte tutti i record: oltre 1,4 milioni di presenze nel 2025

Al 15 dicembre, Taormina ha già ampiamente superato 1.400.000 di presenze a Taormina, record senza precedenti. Lo annuncia sui social il sindaco della Perla dello Ionio, Cateno de Luca che scrive: “una crescita continua dopo circa 1.200.000 di presenze registrate nel 2022, con una costante e strutturale crescita negli anni 2023, 1.300.000, 2024 1.385.000 presenze. Anche per quanto riguarda gli incassi relativi all’imposta di soggiorno abbiamo superato tutti i record con un incasso, ad oggi, di euro 4.833.000 mentre negli anni precedenti gli incassi sono stati 2.863.434 euro nel 2022; 3.900.000 euro nel 2023 e 4.692.834 euro nel 2024”.

Orgoglioso dei risultati raggiunti, il primo cittadino lancia un’ulteriore sfida: “chissà se nel 2026 riusciremo a superare la soglia di 1,5 milioni di presenze? Al nostro assessore Jonathan Sferra ed alla nostra Fondazione Taormina affidiamo questo arduo ed ambizioso obiettivo! Taormina con una Marcia in più!”, conclude De Luca.