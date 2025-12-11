Campobasso, dal 2026 la tassa di soggiorno sarà di 2 euro

A partire dal 2026 raddoppiano a Campobasso i costi dell’imposta di soggiorno passando da uno a due euro a persona a notte, fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive. Lo ha stabilito la Giunta comunale con propria delibera. I proventi sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo, con la possibilità di estendere l’impiego del gettito anche al settore dei servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento è stato adottato “considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio naturale ed ambientale, nonché potenziare l’offerta turistica legata agli eventi culturali”.