Templi e teatri: la classifica dei siti più visitati in Sicilia

Anche nel 2025 Taormina domina la classifica dei siti archeologici più visitati dell’Isola: il Teatro antico supera il milione di ingressi (1.053.151 da gennaio a fine novembre) e l’intero Parco archeologico di Naxos e Taormina chiude l’anno con 1.174.915 visitatori, in lieve crescita sul 2024 e con incassi che superano 10,8 milioni di euro, confermando la “Perla dello Ionio” come regina del turismo culturale regionale.

Alle sue spalle si piazza la Valle dei Templi di Agrigento, che sfiora 1,07 milioni di presenze. Il titolo di Capitale italiana della Cultura ha rafforzato un trend positivo ormai decennale, senza però riuscire nel sorpasso. Il Parco diretto da Roberto Sciarratta, che comprende anche il Museo archeologico Griffo, totalizza 9,285 milioni di euro di incassi.

Il Parco della Neapolis di Siracusa, con circa 590 mila presenze, consolida il terzo posto mentre al quarto posto si colloca la Villa romana del Casale di Piazza Armerina, parte del Parco di Morgantina, con 313.612 presenze complessive, di cui 271.844 concentrate nella villa. Segue Selinunte, il più grande parco archeologico d’Europa, che chiude con 295.404 ingressi.

Da notare il crollo di visite al Museo di Aidone, che in dieci anni è passato da 50 mila euro di incassi a 29 mila. Al contrario, tra i casi di crescita spicca il Museo Salinas di Palermo, che supera 216 mila visitatori.