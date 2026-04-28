Ponte 1 Maggio, il mare resta il top per gli italiani

“Anche in primavera il mare continua ad essere la meta preferita degli italiani”. Ad affermarlo Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. – FIPE aderente a Confcommercio. Lo confermano i dati dell’indagine condotta da Tecne’ per conto di Federalberghi. Per il ponte del 1° maggio, infatti, il 39,7% sceglierà come destinazione il mare, il doppio rispetto alla montagna (17,4%) e persino oltre il 40% in più rispetto a chi preferirà le località d’arte (25,3%). È bene ricordare anche che per l’ISTAT il 39,2% delle presenze turistiche complessive sia italiane che straniere riguardano il mare. Anche in questa stagione, pertanto, per gli italiani “la vacanza” è sinonimo di “vacanza al mare”.

“E’ una ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta di servizi di qualità realizzati da decine di migliaia di imprese, perlopiù a conduzione familiare, che hanno realizzato un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo che il mondo ci invidia – ha continuato Capacchione. Si tratta, in definitiva, di un comparto economico strategico per il Paese che merita di essere salvaguardato risolvendo l’annosa questione della durata delle concessioni demaniali fonte di incertezza, confusione amministrativa e contenziosi giudiziari”.