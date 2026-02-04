Quanto costano terme e SPA a San Valentino?
04 Febbraio 2026, 12:10
San Valentino alle terme? Un’idea romantica, ma non certo a buon mercato: l’indagine di Altroconsumo su 20 strutture termali e SPA mostra che a San Valentino si spende spesso di più rispetto a una domenica normale e che il costo reale dipende soprattutto da ciò che è compreso nel biglietto: kit, aperitivo, tisaneria e durata effettiva dell’ingresso. Ecco quanto costano e cosa offrono da nord a sud.
Negli ultimi anni le SPA sono diventate una delle scelte preferite per concedersi una pausa di benessere o fare un regalo esperienziale, soprattutto in occasioni speciali come San Valentino. Ma dietro prezzi che a prima vista possono sembrare simili si nascondono differenze importanti: durata reale dell’ingresso, servizi inclusi o extra, affollamento e costi aggiuntivi possono cambiare molto il valore finale dell’esperienza. La conclusione è chiara: non sempre l’offerta più cara è quella che conviene di più, e il prezzo va sempre letto insieme a ciò che comprende.
L’indagine ha preso in esame 20 SPA e parchi termali distribuiti su tutto il territorio italiano, selezionando solo strutture senza obbligo di soggiorno in hotel e adatte anche a un ingresso giornaliero o come regalo.
Per ogni SPA sono stati rilevati: il prezzo di un ingresso di circa 4–5 ore, il costo per San Valentino (14 febbraio), il costo per una domenica non festiva, i principali servizi inclusi ed eventuali extra.
Dall’analisi emerge subito un primo dato: non tutte le SPA offrono davvero un ingresso “standard” da 4–5 ore. Molte lavorano con pacchetti più brevi o formule di coppia, rendendo il confronto meno immediato.
I prezzi rilevati mostrano una forbice molto ampia: si va da circa 35–40 euro a persona fino a oltre 80–90 euro, con punte più alte nei pacchetti di coppia o nelle date più richieste. In generale:
San Valentino costa quasi sempre di più di una domenica normale, soprattutto nelle SPA più note;
Le strutture più grandi e scenografiche tendono ad avere prezzi più elevati;
Il prezzo d’ingresso da solo dice poco: conta molto cosa è incluso.
SPA e parchi termali del Nord: prezzi e caratteristiche
|Struttura
|Località
|Prezzo indicativo*
|Note principali
|QC Termemilano
|Milano
|78 € (14/2) – 68 € (dom.)
|Aperitivo e kit inclusi, molto affollata
|QC San Pellegrino Terme
|Bergamo
|78 € – 66 €
|Struttura ampia, aperitivo incluso
|QC Terme Dolomiti
|Trento
|78 € – 66 €
|Panorama montano, meno affollata
|QC Terme Pré-Saint-Didier
|Aosta
|82 € – 68 €
|Molto richiesta, prenotazione necessaria
|De Montel – Terme Milano
|Milano
|89 € – 89 €
|Vere acque termali, prezzo alto
|Monticello SPA
|Lecco
|55 €
|Aperitivo incluso, meno romantica
|Island SPA
|Mantova
|35 € + kit
|SPA compatta, prezzi accessibili
|Il Tesoro SPA
|Mantova
|35 € + extra
|Esperienza intima, piscine limitate
|Devero SPA
|Monza-Brianza
|80 €
|Ingresso giornaliero, meno scenografica
|Relax Resort Spa Roero
|Cuneo
|59 €
|Ideale per giornata intera
|Aquardens
|Verona
|50 € + kit
|Parco termale grande, extra costosi
|Aquaria Sirmione
|Brescia
|56–72 € + extra
|Vista lago, molto affollata
* Prezzo a persona per ingresso 4–5 ore o formula più vicina disponibile.
SPA e parchi termali del Centro-Sud: prezzi e caratteristiche
|Struttura
|Località
|Prezzo indicativo*
|Note principali
|Terme di Saturnia
|Toscana
|34 € + kit
|Terme naturali, stile non luxury
|Asmana Wellness World
|Firenze
|37 €
|Molto grande e scenografica
|V SPA Roma
|Roma
|35 €
|SPA urbana, pacchetti variabili
|QC Terme Roma
|Roma
|82 € – 68 €
|Aperitivo incluso, molto richiesta
|Romaeterna Spa
|Roma
|40 € (1h)
|Formula breve, pacchetti
|LIVIA Wellness & SPA
|Roma
|60 €
|Centro urbano, servizi essenziali
|Niagara Spa
|Napoli
|69 € singolo / 99 € coppia
|Aperitivo incluso, durata variabile
|Sorgente Borbonica
|Napoli
|200 € coppia
|Formula romantica premium
|La Rosa del Deserto
|Napoli
|80 € singolo / 140 € coppia
|Trattamenti più che percorso acqua
|Giardini Poseidon
|Ischia
|40 € (dom.)
|Parco stagionale, non valido a febbraio
* Prezzo a persona per ingresso 4–5 ore o formula più vicina disponibile.
Uno degli elementi più critici emersi dall’indagine è la composizione del prezzo. In alcune SPA sono inclusi: accappatoio, telo e ciabatte, tisaneria, aperitivo o buffet.
In altre, invece, questi servizi sono extra a pagamento e possono incidere anche per 20–30 euro a persona, aumentando sensibilmente il costo reale dell’esperienza. In alcuni casi è richiesto persino un supplemento obbligatorio, come la cuffia.
|Servizio
|Spesso incluso
|Spesso extra
|Accesso piscine e saune
|—
|Accappatoio / telo / ciabatte
|nelle SPA premium
|5–25 €
|Tisaneria
|in molte SPA
|in alcune formule
|Aperitivo / buffet
|solo in alcune offerte
|15–30 €
|Cuffia
|—
|obbligatoria in alcune strutture
Anche la logistica incide sulla qualità dell’esperienza e, indirettamente, sul prezzo.
Le SPA urbane sono comode da raggiungere e ideali per qualche ora di relax, ma spesso:
sono più affollate nei weekend,
hanno spazi più contenuti,
possono presentare problemi di parcheggio.
Le SPA più grandi o immerse nella natura offrono invece ambienti più ampi e scenografici, ma richiedono più tempo, organizzazione e in genere un budget più alto.
“Prima di scegliere una SPA, non fermarti al prezzo d’ingresso: verifica sempre quante ore reali di accesso hai e cosa è incluso. Un biglietto più caro può convenire se comprende kit, tisaneria o aperitivo, evitando extra a sorpresa. Se davvero vuoi risparmiare, meglio una domenica non festiva o un giorno infrasettimanale rispetto al 14 febbraio, prenotando in anticipo per avere più scelta di orari e formule: rimarrà sempre una piacevole (e romantica) esperienza anche se non viene vissuta per forza il giorno San Valentino”, ha detto Matteo Marano, analista di mercato di Altroconsumo.