Quanto costano terme e SPA a San Valentino?

San Valentino alle terme? Un’idea romantica, ma non certo a buon mercato: l’indagine di Altroconsumo su 20 strutture termali e SPA mostra che a San Valentino si spende spesso di più rispetto a una domenica normale e che il costo reale dipende soprattutto da ciò che è compreso nel biglietto: kit, aperitivo, tisaneria e durata effettiva dell’ingresso. Ecco quanto costano e cosa offrono da nord a sud.

Negli ultimi anni le SPA sono diventate una delle scelte preferite per concedersi una pausa di benessere o fare un regalo esperienziale, soprattutto in occasioni speciali come San Valentino. Ma dietro prezzi che a prima vista possono sembrare simili si nascondono differenze importanti: durata reale dell’ingresso, servizi inclusi o extra, affollamento e costi aggiuntivi possono cambiare molto il valore finale dell’esperienza. La conclusione è chiara: non sempre l’offerta più cara è quella che conviene di più, e il prezzo va sempre letto insieme a ciò che comprende.

L’indagine ha preso in esame 20 SPA e parchi termali distribuiti su tutto il territorio italiano, selezionando solo strutture senza obbligo di soggiorno in hotel e adatte anche a un ingresso giornaliero o come regalo.

Per ogni SPA sono stati rilevati: il prezzo di un ingresso di circa 4–5 ore, il costo per San Valentino (14 febbraio), il costo per una domenica non festiva, i principali servizi inclusi ed eventuali extra.

Dall’analisi emerge subito un primo dato: non tutte le SPA offrono davvero un ingresso “standard” da 4–5 ore. Molte lavorano con pacchetti più brevi o formule di coppia, rendendo il confronto meno immediato.

I prezzi rilevati mostrano una forbice molto ampia: si va da circa 35–40 euro a persona fino a oltre 80–90 euro, con punte più alte nei pacchetti di coppia o nelle date più richieste. In generale:

San Valentino costa quasi sempre di più di una domenica normale, soprattutto nelle SPA più note;

Le strutture più grandi e scenografiche tendono ad avere prezzi più elevati;

Il prezzo d’ingresso da solo dice poco: conta molto cosa è incluso.

SPA e parchi termali del Nord: prezzi e caratteristiche

Struttura Località Prezzo indicativo* Note principali QC Termemilano Milano 78 € (14/2) – 68 € (dom.) Aperitivo e kit inclusi, molto affollata QC San Pellegrino Terme Bergamo 78 € – 66 € Struttura ampia, aperitivo incluso QC Terme Dolomiti Trento 78 € – 66 € Panorama montano, meno affollata QC Terme Pré-Saint-Didier Aosta 82 € – 68 € Molto richiesta, prenotazione necessaria De Montel – Terme Milano Milano 89 € – 89 € Vere acque termali, prezzo alto Monticello SPA Lecco 55 € Aperitivo incluso, meno romantica Island SPA Mantova 35 € + kit SPA compatta, prezzi accessibili Il Tesoro SPA Mantova 35 € + extra Esperienza intima, piscine limitate Devero SPA Monza-Brianza 80 € Ingresso giornaliero, meno scenografica Relax Resort Spa Roero Cuneo 59 € Ideale per giornata intera Aquardens Verona 50 € + kit Parco termale grande, extra costosi Aquaria Sirmione Brescia 56–72 € + extra Vista lago, molto affollata

* Prezzo a persona per ingresso 4–5 ore o formula più vicina disponibile.

SPA e parchi termali del Centro-Sud: prezzi e caratteristiche

Struttura Località Prezzo indicativo* Note principali Terme di Saturnia Toscana 34 € + kit Terme naturali, stile non luxury Asmana Wellness World Firenze 37 € Molto grande e scenografica V SPA Roma Roma 35 € SPA urbana, pacchetti variabili QC Terme Roma Roma 82 € – 68 € Aperitivo incluso, molto richiesta Romaeterna Spa Roma 40 € (1h) Formula breve, pacchetti LIVIA Wellness & SPA Roma 60 € Centro urbano, servizi essenziali Niagara Spa Napoli 69 € singolo / 99 € coppia Aperitivo incluso, durata variabile Sorgente Borbonica Napoli 200 € coppia Formula romantica premium La Rosa del Deserto Napoli 80 € singolo / 140 € coppia Trattamenti più che percorso acqua Giardini Poseidon Ischia 40 € (dom.) Parco stagionale, non valido a febbraio

* Prezzo a persona per ingresso 4–5 ore o formula più vicina disponibile.

Uno degli elementi più critici emersi dall’indagine è la composizione del prezzo. In alcune SPA sono inclusi: accappatoio, telo e ciabatte, tisaneria, aperitivo o buffet.

In altre, invece, questi servizi sono extra a pagamento e possono incidere anche per 20–30 euro a persona, aumentando sensibilmente il costo reale dell’esperienza. In alcuni casi è richiesto persino un supplemento obbligatorio, come la cuffia.

Servizio Spesso incluso Spesso extra Accesso piscine e saune — Accappatoio / telo / ciabatte nelle SPA premium 5–25 € Tisaneria in molte SPA in alcune formule Aperitivo / buffet solo in alcune offerte 15–30 € Cuffia — obbligatoria in alcune strutture

Anche la logistica incide sulla qualità dell’esperienza e, indirettamente, sul prezzo.

Le SPA urbane sono comode da raggiungere e ideali per qualche ora di relax, ma spesso:

sono più affollate nei weekend,

hanno spazi più contenuti,

possono presentare problemi di parcheggio.

Le SPA più grandi o immerse nella natura offrono invece ambienti più ampi e scenografici, ma richiedono più tempo, organizzazione e in genere un budget più alto.

“Prima di scegliere una SPA, non fermarti al prezzo d’ingresso: verifica sempre quante ore reali di accesso hai e cosa è incluso. Un biglietto più caro può convenire se comprende kit, tisaneria o aperitivo, evitando extra a sorpresa. Se davvero vuoi risparmiare, meglio una domenica non festiva o un giorno infrasettimanale rispetto al 14 febbraio, prenotando in anticipo per avere più scelta di orari e formule: rimarrà sempre una piacevole (e romantica) esperienza anche se non viene vissuta per forza il giorno San Valentino”, ha detto Matteo Marano, analista di mercato di Altroconsumo.