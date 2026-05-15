Ritenuta acconto, esultano anche Aiav e Aidit ma c’è ancora da fare

AIAV accoglie con favore l’emendamento al DL 38/2026 che esenta le agenzie di viaggio dalla ritenuta d’acconto sulla biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, e si unisce a Fiavet e FTO nel riconoscere il valore di questo primo intervento correttivo.

Pur apprezzando il confronto avviato con il Ministero del Turismo insieme alle associazioni di categoria, AIAV ritiene tuttavia che il provvedimento rappresenti soltanto un passo iniziale e non ancora sufficiente rispetto alle reali esigenze del comparto.

Soddisfazione è stata manifestata da AIDIT Federturismo Confindustria, secondo cui “l’approvazione dell’emendamento conferma l’attenzione del Ministero verso le richieste avanzate dal settore delle agenzie di viaggio. La misura rappresenta infatti un segnale importante di sostegno a un comparto fondamentale per l’economia italiana. Ci attendiamo ora che il Governo accolga anche le ulteriori richieste avanzate dal turismo organizzato, così da rispondere concretamente alle esigenze delle imprese del settore in un momento di forte criticità”.