1 mld di visitatori nei musei italiani in 27 anni

Dal 1996 al 2023, i musei italiani hanno accolto in circa 450 plessi più di 1 miliardo di visitatori, di cui il 47% a pagamento, generando ricavi complessivi per circa 4,4 miliardi di euro. L’85% di questi risultati si concentra tuttavia principalmente in 25 grandi soggetti con i primi tre – Parco Archeologico del Colosseo, Gallerie degli Uffizi e Area archeologica di Pompei – a rappresentare oltre la metà del totale dei visitatori e dei ricavi. I dati emergono dal Libro Bianco dei Musei Statali Italiani, nato da un progetto di MondoMostre in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre.

Dalla ricerca emerge come il sistema museale italiano sia interessato da un generale andamento positivo, con una crescita dei visitatori (+4,7 l’incremento medio annuo) e un aumento degli introiti nel tempo che passano da 52,7 milioni di euro prodotti nel 1996 a più di 313 milioni di euro nel 2023. Su anche i ricavi da biglietteria, anche in forza dell’aumento medio annuo dei biglietti di ingresso, in particolare dal 2015 con l’avvento dell’autonomia gestionale dei grandi plessi. Restano invece indietro i musei minori che registrano ricavi annui di biglietteria ben al di sotto della soglia di sostenibilità economica di una biglietteria fisica.

Dalle analisi del Libro Bianco l’acquisizione dell’autonomia da parte di alcuni musei – come, ad esempio, il Museo Archeologico di Napoli – ha significato una crescita positiva, in termini di flussi di visitatori e ricavi da biglietteria, e superiore rispetto ai plessi non autonomi.