16-17 maggio si festeggia la Giornata Nazionale Ferrovie delle Meraviglie

La Giornata Nazionale Ferrovie delle Meraviglie, che quest’anno ricade il 16-17 maggio 2026, è l’appuntamento della Primavera della Mobilità Dolce di AMODO dedicato al patrimonio ferroviario storico da recuperare in chiave turistica. In tutta Italia, le associazioni che fanno parte di AMODO, con il supporto della Fondazione FS, organizzano eventi nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie sospese.

Vi sono in Italia oltre 1.300 km di ferrovie attualmente sospese che potrebbero essere riaperte per servizi turistici e, magari, anche al servizio ordinario. A queste si aggiungono altri 1.400 km di linee ferroviarie dismesse ed abbandonate che in parte potrebbero essere riattivate o convertite in greenways, favorendo un riuso sostenibile.

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026 l’offerta dei treni storici propone alcune delle linee più suggestive del Paese. Sabato 16 a Lioni si svolge la manifestazione Capolinea Irpinia: memoria, arte e sapori in un viaggio collettivo tra storia e territorio organizzata da InLocoMotivi. Lo stesso giorno parte il Treno dei Limoni (già sold out), da Milano e Pavia verso le Cinque Terre.

La domenica il calendario si intensifica, con la partecipazione di alcune associazioni della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche Museali FIFTM: da Sulmona parte uno dei treni di Ferrovia dei Parchi per Castel di Sangro; l’Associazione Ferrovie in Calabria organizza il Treno Trekking a Palmi lungo la Costa Viola; la Società Veneta Ferrovie aprirà la rimessa locomotive di Primolano (VI) per la gioia di tutti gli appassionati. Con leggero anticipo, il 10 maggio, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte organizzano un treno speciale, “Cantine a bordo”, con degustazione a bordo delle eccellenze enogastronomiche piemontesi. Da tenere d’occhio anche il programma di treni storici di Trenord, che prevede un treno da Milano a Novara il 31 maggio. Infine, il programma si completa con i treni di Fondazione FS: il Ceresio Express che correrà tra Milano a Porto Ceresio lungo il lago e il Treno dei Giardini tra Trieste a Sacile.

L’evento principale della Giornata Nazionale Ferrovie delle Meraviglie sarà il Treno Natura – Festa del Treno, domenica 17 maggio 2026, realizzato con FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, in collaborazione con Università di Siena, Biblioteca dei Trasporti e della Mutualità Cesare Pozzo, Ferrovia Val D’Orcia e il patrocinio del Dopo Lavoro Ferroviario. Partecipano anche gli studenti che hanno concluso il corso su “Cultura e Turismo Ferroviario” dell’Università di Siena.

Il Treno Natura sarà composto da una locomotiva a vapore con carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e carrozze Corbellini degli anni ’50. L’itinerario si snoda da Siena a Torrenieri-Montalcino lungo un percorso che attraversa paesaggi iconici come la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone, fino a raggiungere Monte Antico, dove una sosta permette di ammirare la locomotiva in manovra e il rifornimento d’acqua, un momento perfetto per scattare foto e video.

Il percorso prosegue verso Torrenieri, attraversando le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, e le terre del Brunello di Montalcino. Nel borgo, sorto lungo la storica Via Francigena, è previsto il pranzo della Pro Loco con degustazioni delle specialità agroalimentari locali. Previste anche esposizioni di artigianato locale, attività per bambini e rievocazioni di antichi giochi. Non manca anche un trekking panoramico di circa 6 km alla scoperta delle colline che circondano Torrenieri, nel cuore delle Crete Senesi. Una giornata immersa nella storia ferroviaria e nella bellezza autentica della Toscana, tra borghi, natura e tradizioni locali.

(photo credits @ Ezio Dal Cin)