A Fiumicino arriva l’Ecce Homo con ITA Airways

L’Ecce Homo è arrivato a Roma Fiumicino a bordo del volo AZ609 di ITA Airways da New York JFK, al termine di un’operazione svolta in sicurezza e nel rispetto delle esigenze di conservazione. Le operazioni, svolte sotto la supervisione dei professionisti del Ministero della Cultura e dei Carabinieri, si sono svolte in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto delle specifiche esigenze di conservazione delle opere d’arte.

ITA Airways si è occupata di questa spedizione eccezionale, assicurando tutte le operazioni necessarie. A corredo dell’operazione, ITA Airways ha realizzato un video con immagini dell’arrivo dell’opera, che restituiscono il valore simbolico di questo momento di rientro. Il contenuto sarà diffuso nei prossimi mesi attraverso gli schermi presenti nelle lounge aeroportuali e a bordo degli aeromobili, contribuendo alla promozione dell’immagine dell’opera e dell’iniziativa a livello nazionale e internazionale.

“Ringrazio ITA Airways che ha fornito il suo sostegno fin dal principio, con l’idea di manifestare un messaggio forte: siamo una rete di istituzioni che fanno ognuna la sua parte nel restituire al patrimonio e alla disponibilità dei cittadini italiani un’opera di grande valore”, ha detto Alessandro Giuli, ministro della Cultura.

“Questa operazione rappresenta una collaborazione di grande valore tra ITA Airways e il Ministero della Cultura e testimonia l’impegno della Compagnia nel supportare iniziative di rilievo per il Sistema Paese”, ha affermato Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways.