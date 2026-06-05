Skytrax conferma le 4 stelle a Ita Airways

Sono state confermate anche per il 2026 le 4 stelle Skytrax per Ita Airways. Lo annuncia la compagnia aerea, sottolineando come il riconoscimento premi l’elevata qualità del servizio e gli standard garantiti ai passeggeri. Il rating complessivo di Ita Airways nei vari parametri è rimasto stabile rispetto al 2025, con alcuni indicatori (cibo e bevande, servizi a bordo, atmosfera in cabina e servizi aeroportuali) che hanno registrato un miglioramento rispetto all’anno precedente.

“Mantenendo la valutazione Skytrax a 4 stelle anche per il 2026, Ita Airways ribadisce con orgoglio che l’attenzione al cliente è al centro della propria strategia – ha detto Lorenza Maggio, Chief Strategy, Integration, IT & Touchpoints di Ita Airways – Questo risultato riflette il forte impegno di tutto il nostro team nel garantire un’esperienza memorabile ai nostri stimati ospiti, mentre continuiamo a rafforzare la nostra offerta di servizi”.

Skytrax è un’organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito specializzata nella valutazione e nel confronto della qualità dei servizi offerti da compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo.