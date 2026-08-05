Lufthansa in corsa per Tap; Spohr: sarà complemento di Ita

L’amministratore delegato del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, ha detto che un’eventuale acquisizione di una quota di Tap, la compagnia aerea statale portoghese, permetterà di creare sinergie con Ita Airways nell’Europa meridionale e di rafforzare la posizione del gruppo sul mercato transatlantico.

Riportate dalla stampa portoghese, le affermazioni di Spohr risalgono alla conferenza stampa di martedì, in cui sono stati presentati i risultati del gruppo.

“Con Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, abbiamo dimostrato che l’integrazione europea all’interno del Gruppo Lufthansa garantisce prospettive di crescita e sviluppo per i nostri mercati e i nostri hub di origine”, ha detto l’ad, sottolineando la capacità del gruppo di “preservare al contempo l’identità nazionale di ciascuna” di queste compagnie.

Una settimana fa, sia Lufthansa sia Air France-Klm hanno presentato le proprie offerte vincolanti nell’ambito della procedura di privatizzazione di Tap, che entra ora nella sua terza e ultima fase, quella in cui Parpública, la società che gestisce le partecipazioni statali dello Stato portoghese, presenterà un rapporto su entrambe le proposte ricevute. Lisbona privatizzerà il 49,9% del capitale di Tap, che al momento è totalmente nelle mani dello Stato: il 44,9% è destinato alla vendita diretta a un partner strategico, mentre una quota del 5% è riservata all’acquisto preferenziale da parte dei dipendenti del Gruppo Tap.