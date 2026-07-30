Privatizzazione Tap, si fanno avanti Lufthansa e Air France

30 Luglio 2026, 11:30

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Lufthansa e AirFrance-Klm hanno presentato entrambe delle offerte per una quota di minoranza del 49,9% nella compagnia portoghese Tap alla società statale di Lisbona Parpublica. Il termine per la presentazione delle offerte nell’ambito del processo di privatizzazione del vettore è scaduto ieri.

In una nota, la compagnia tedesca sottolinea come l’acquisizione di una iniziale partecipazione di minoranza vuole “stabilire una partnership nel lungo termine” con Tap e raffrozare la “posizione dello scalo di Lisbona come hub per l’Atlantico” aumentando le connessioni con gli altri continenti.
Air France nel comunicato sulla sua offerta riafferma il suo impegno a “creare un campione del trasporto aereo europeo” “supportando attivamente la sovranità” europea.

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