Privatizzazione Tap, si fanno avanti Lufthansa e Air France

Lufthansa e AirFrance-Klm hanno presentato entrambe delle offerte per una quota di minoranza del 49,9% nella compagnia portoghese Tap alla società statale di Lisbona Parpublica. Il termine per la presentazione delle offerte nell’ambito del processo di privatizzazione del vettore è scaduto ieri.

In una nota, la compagnia tedesca sottolinea come l’acquisizione di una iniziale partecipazione di minoranza vuole “stabilire una partnership nel lungo termine” con Tap e raffrozare la “posizione dello scalo di Lisbona come hub per l’Atlantico” aumentando le connessioni con gli altri continenti.

Air France nel comunicato sulla sua offerta riafferma il suo impegno a “creare un campione del trasporto aereo europeo” “supportando attivamente la sovranità” europea.