Nuova promo di Tap Air Portugal per volare nelle Americhe

TAP Air Portugal lancia una nuova promozione per volare nelle Americhe. Per prenotazioni effettuate fino al 27 luglio, la compagnia propone tariffe a partire da 429 euro per gli Stati Uniti, 449 euro per il Canada e 709 euro per il Brasile.

I viaggi potranno essere effettuati tra il 1° settembre 2026 e il 31 marzo 2027. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili a questo indirizzo.

La compagnia offre inoltre uno sconto del 30% sui biglietti premio (Award Tickets) da e per il Brasile, con tariffe a partire da 27.650 miglia. Il periodo di prenotazione va dal 7 al 14 luglio 2026, per i viaggi tra il 7 luglio e il 31 agosto 2026, inclusi. L’offerta è valida sui voli operati da TAP in Economy ed è disponibile per adulti e bambini, sia per viaggi di sola andata sia di andata e ritorno.