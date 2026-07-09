Nuova promo di Tap Air Portugal per volare nelle Americhe

09 Luglio 2026, 11:45

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TAP Air Portugal lancia una nuova promozione per volare nelle Americhe. Per prenotazioni effettuate fino al 27 luglio, la compagnia propone tariffe a partire da 429 euro per gli Stati Uniti, 449 euro per il Canada e 709 euro per il Brasile.

I viaggi potranno essere effettuati tra il 1° settembre 2026 e il 31 marzo 2027. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili a questo indirizzo.

La compagnia offre inoltre uno sconto del 30% sui biglietti premio (Award Tickets) da e per il Brasile, con tariffe a partire da 27.650 miglia. Il periodo di prenotazione va dal 7 al 14 luglio 2026, per i viaggi tra il 7 luglio e il 31 agosto 2026, inclusi. L’offerta è valida sui voli operati da TAP in Economy ed è disponibile per adulti e bambini, sia per viaggi di sola andata sia di andata e ritorno.

tap air portugal Compagnie aeree
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