FAI svela i primi ‘Luoghi del Cuore’ del 13° censimento

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha diffuso il primo aggiornamento della classifica provvisoria della 13ª edizione del censimento nazionale ‘I Luoghi del Cuore’. A due mesi dal lancio sono già stati raccolti 350.000 voti, disegnando una mappa di destinazioni autentiche lontano dai tradizionali flussi del turismo di massa.

Il censimento, che proseguirà fino al 15 dicembre 2026 su iluoghidelcuore.it, permette alle comunità locali e ai comitati promotori di raggiungere la soglia di 3.000 segnalazioni per accedere al bando di finanziamento per interventi di restauro e valorizzazione (con contributi fino a 70.000 euro per i primi classificati).

Ecco la top 10 della classifica provvisoria dei luoghi più votati:

Lame di Puglia (BA)

Grotte rupestri di Verzino (KR)

Convento dei Frati Cappuccini Renacavata, Camerino (MC)

Villa San Leonardo al Palco, Prato

Santuario delle Sette Chiese, Monselice (PD)

Cascina Monluè, Milano

Ponte San Michele, Paderno d’Adda (LC)

Convento di San Domenico, Taggia (IM)

Chiesa di San Giovanni, Portogruaro (VE)

Abbazia benedettina dei santi Nicola e Paolo VI, Rodengo Saiano (BS)

Per votare c’è tempo fino al 5 dicembre su WWW.ILUOGHIDELCUORE.IT