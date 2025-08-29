Giornata del Panorama in 15 beni Fai il 7 settembre

Giunge quest’anno alla 12^ edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo

per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e

diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani, un’occasione per fermarsi a osservare ciò che ci

circonda e immergersi nell’infinita varietà dei paesaggi che caratterizzano il nostro Paese.

L’iniziativa si svolgerà domenica 7 settembre e vedrà il coinvolgimento di quindici Beni del FAI presenti in

nove regioni da nord a sud della Penisola: si tratta di Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Castello della Manta a Manta (CN), Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano (BI), Abbazia di San Fruttuoso a

Camogli (GE), Villa Rezzola a Lerici (SP), Podere Lovara a Levanto (SP), Palazzo Moroni a Bergamo,

Torre del Soccorso a Tremezzina (CO), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Castello di Avio a

Sabbionara d’Avio (TN), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Villa Gregoriana a Tivoli (RM),

Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare

Talmone a Palau (SS) – ai quali si unisce l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di

valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

La Giornata del Panorama è stata pensata come un’occasione per “guardarsi intorno” con attenzione e lasciar spaziare la vista, osservando con maggiore consapevolezza e curiosità il patrimonio ambientale e paesaggistico che circonda i Beni del FAI.

Programma completo e informazioni su costi e prenotazioni sul sito www.giornatadelpanorama.it

(Foto Matteo Cupella_2021_© FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano)