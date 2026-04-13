Pantheon, il ticket per i turisti sale da 5 a 7 euro

Sale il prezzo del biglietto di accesso al Pantheon, che passa da 5 a 7 euro, fatta salva la gratuità per i cittadini romani. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 1° luglio e sono uno degli esiti della firma della nuova Convenzione tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Restano invariati il biglietto ridotto a 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni e tutte le gratuità attualmente previste.

L’incremento di 2 euro per ciascun biglietto sarà destinato alle azioni previste nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura e, nello specifico, al sostegno alle Biblioteche di prossimità delle zone disagiate e delle aree interne. Queste nuove risorse contribuiranno a sostenere interventi volti a rafforzare l’accesso alla cultura, promuovere la produzione culturale e artistica, valorizzare biblioteche e presìdi culturali diffusi, nonché incentivare progetti di rigenerazione sociale nei territori marginali. In questo modo si rende strutturale il sostegno alle biblioteche già realizzato dal Decreto Cultura, che ha contribuito al rilancio della filiera editoriale italiana nei primi mesi del 2026, generando un incremento di valore pari a 11,3 milioni di euro e di 569 mila copie rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.