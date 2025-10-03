TCI, domenica torna la caccia ai Tesori Arancioni nei borghi italiani

Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la caccia al tesoro aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi.

La partecipazione è semplicissima: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it, mettersi in gioco, per vivere una domenica diversa dal solito e scoprire luoghi affascinanti e spesso poco noti. All’iscrizione si riceve in regalo il “Ricettario del Borgo” in formato digitale, ricette tipiche dai borghi Bandiera Arancione per portare in tavola la vera eccellenza italiana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina e territorio.

In occasione dell’evento ogni borgo propone un proprio un percorso tematizzato, arricchendo così

l’esperienza di contenuti originali: musicale, per scoprire le tradizioni sonore locali, enogastronomico, per assaggiare i sapori tipici, in costume d’epoca, per rievocare la storia in modo spettacolare e, due novità di quest’anno, active per chi ama esplorare il territorio in maniera attiva e coinvolgente e una caccia a misura di bambini/e, non mancano infine i percorsi più classici alla scoperta delle principali bellezze del territorio.

A Portico e San Benedetto (FC), ad esempio, la caccia al tesoro vedrà come protagonista il Corpo bandistico del Comune che allieterà la giornata con tanta musica e racconterà aneddoti sul territorio e sulla banda; a Valfornace (MC) sarà possibile conoscere e assaggiare alcune ricette e prodotti tipici, partecipando anche a un laboratorio dedicato al mondo delle api; a Sasso di Castalda (PZ) esperienze dinamiche e outdoor attendono i partecipanti, con attività creative e indizi speciali per i più piccoli

www.tesori.bandierearancioni.it