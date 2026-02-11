Webuild inaugura Evolutio, mostra immersiva sulle infrastrutture

Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la mostra Evolutio, promossa dal gruppo Webuild e aperta al pubblico da oggi, mercoledì 11 febbraio, al 7 aprile al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con il patrocinio di Assolombarda.

Si tratta di una narrazione dell’Italia che cresce attraverso le infrastrutture. Una storia di ingegno e del saper fare. “In un momento storico segnato da trasformazioni profonde in Italia e su scala globale, le opere pubbliche rappresentano leve strategiche fondamentali per garantire competitività, accessibilità e resilienza ai territori, anche in occasione di grandi eventi internazionali come quelli in corso in questi giorni a Milano”, afferma Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.

Evolutio è un invito a riscoprire il “valore del fare: oggi il Paese è chiamato a garantire competitività industriale nel lungo periodo realizzando infrastrutture sicure e sostenibili che generano allo stesso tempo occupazione”, conclude Salini.

In questo contesto, il racconto delle infrastrutture contemporanee pone al centro il ruolo della ricerca, della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana, nonché il loro valore come fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Non è un caso che la mostra Evolutio sia ospitata a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: un “luogo di incontro in cui storia, ingegno e innovazione si intrecciano per raccontare l’evoluzione delle idee e delle tecnologie”, afferma Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del museo nazionale scienza e tecnologia.