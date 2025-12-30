Storia della cartolina, in mostra un viaggio di oltre un secolo

Un viaggio nel tempo che parte dal 1869, anno di nascita della cartolina postale, e arriva fino ai giorni nostri: è la mostra ‘Storia della Cartolina. Evoluzione della comunicazione’, a ingresso gratuito, da oggi a Firenze fino al 6 gennaio a Palazzo Medici Riccardi.

La mostra è organizzata dall’Associazione Cassettai Storici Fiorentini. Proprio i cassettai, venditori di souvenir in giro per le piazze fiorentine dagli inizi del ‘900, sono i principali testimoni dell’evoluzione del medium: dalla corrispondenza privata alla propaganda politica, dalla promozione turistica alla commemorazione di grandi eventi, con il passaggio dal disegno alla fotografia sempre più tecnicamente avanzata, dal bianco e nero al colore, la mostra evidenzia come la cartolina abbia saputo adattarsi ai tempi e ancora oggi possieda un fascino non eguagliato dalla messaggistica telematica.

“Auspico che non sia solo un evento singolo ma il primo di un lungo percorso”, ha affermato Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Città di Firenze, secondo cui “con questa mostra si celebra, anche, la storia della nostra città che nel corso degli anni ha sempre mantenuto la sua identità storica e culturale”. Secondo l’assessore comunale allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini “è un modo eccellente per continuare a diffondere la bellezza della nostra Firenze”.