Affitti brevi, Marras: più tempo per cambio destinazione uso

“Gli uffici sono stati incaricati di predisporre una proposta di legge che vada in parte a modificare e in parte da dettagliare quanto previsto nella norma transitoria. Si provvederà a prorogare adeguatamente il termine per dare maggiore respiro alle amministrazioni comunali e più tempo alle strutture per provvedere all’adempimento”. Lo ha detto l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione di Fdi sul testo unico del turismo e sulle norme circa gli affitti turistici.

In particolare, l’atto interrogava la giunta sulla disposizione che produce effetti obbligatori a decorrere dall’1 luglio 2026 imponendo ai proprietari di immobili il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a ricettivo. “L’assessorato – ha detto Marras – è impegnato ad individuare le azioni utili per accompagnare i Comuni e gli operatori all’obiettivo stabilito dalla norma transitoria evitando l’insorgenza di contrasti tra enti e privati tali da rendere più complesso il raggiungimento dell’obiettivo”.

Per il consigliere regionale FdI Jacopo Cellai e quello comunale Giovanni Gandolfo “Regione e Comune di Firenze faticano a intendersi” perché “se da un lato l’assessore Biti aveva dato delle risposte a dir poco generiche al settore extralberghiero sul nodo dell’obbligatorietà della destinazione d’uso turistico-ricettiva a partire dal primo luglio; oggi l’assessore Marras, rispondendo ad una nostra puntuale interrogazione, ha spiegato che gli uffici regionali stanno lavorando ad una proposta di legge per modificare la norma transitoria della legge sul turismo in modo da venire incontro alle esigenze di comuni e locatori, e che l’obbligatorietà della destinazione d’uso non vale per le strutture già in essere fino al 1 luglio”.

“Parole – continuano gli esponenti di Fdi – che tranquillizzano in parte un intero comparto che rischiava di vedersi piombare un’ulteriore mannaia, dopo essere stato additato per mesi come il responsabile del turismo incontrollato nel centro cittadino e bersagliato da una normativa sempre più stringente”.

Gli assessori al turismo, Leonardo Marras, e alle infrastrutture e trasporti, Filippo Boni, aggiunge una nota della Regione Toscana, spiegano che “in realtà le criticità evidenziate nell’interrogazione riguardano in particolare la fase transitoria prevista dal Testo unico, al termine della quale le strutture extra-alberghiere esistenti dovranno risultare adeguate alla destinazione urbanistica dettata dalla legge regionale”.

Sempre secondo gli assessori, “La norma non altera equilibri e carichi urbanistici, poiché riguarda immobili già destinati e registrati come strutture turistico-ricettive; l’adempimento consente semplicemente di allineare la situazione di fatto a quella di diritto. Inoltre, l’eventuale divieto previsto dai Piani operativi comunali per nuove strutture non viene eluso, poiché si tratta di attività già insediate prima dell’introduzione di tali limitazioni”.

Sostanzialmente, affermano gli assessori, “la Regione è consapevole delle preoccupazioni espresse da Comuni e operatori, e per questo motivo stiamo lavorando per predisporre una proposta di legge che integri e dettagli ulteriormente la norma transitoria del Testo Unico. In particolare sarà prevista una proroga dei termini per consentire alle amministrazioni comunali e alle strutture di adempiere con maggiore serenità; sarà chiarito che, per le attività già esercizio al momento di entrata in vigore della legge, il mutamento di destinazione d’uso avverrà con modalità tali da escludere la necessità di varianti urbanistiche comunali; sarà ribadito – continuano – che il cambio di destinazione d’uso non sarà soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, derivando da un obbligo imposto dalla legge regionale; ed infine, sarà esplicitata la possibilità di ripristino della destinazione d’uso residenziale, compatibilmente con il Piano operativo comunale che sarà vigente al momento, in caso di cessazione dell’attività ricettiva”.