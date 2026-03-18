I Giardini del Castello di Sammezzano rinascono con Tommaso del Buono

La rinascita del Castello di Sammezzano continua a prendere forma, e questa volta al centro del progetto c’è il verde monumentale che ha da sempre caratterizzato questo capolavoro dell’eclettismo e dell’orientalismo europeo. La Famiglia Moretti e Maximilian Fane ha affidato a Tommaso del Buono, architetto paesaggista fiorentino con una carriera di rilievo internazionale, la direzione creativa di tutti i giardini e del masterplan verde di Sammezzano.

Tommaso, oggi alla guida del proprio studio TdB Studio tra Londra e Firenze, ha collaborato per anni con la famiglia Fane nel Regno Unito, vincendo prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia d’Oro al Chelsea Flower Show con la compagnia Crocus, fondata dalla famiglia Fane, che dal 2000 ha raccolto 35 medaglie d’oro e 13 Best in Show. La scelta di Tommaso del Buono è stata suggerita dai Fane stessi, con cui ha condiviso progetti pluripremiati e rappresenta un ponte tra la tradizione britannica e l’eredità botanica della Toscana. Il progetto paesaggistico sarà ispirato alla storia della famiglia Panciatichi e valorizzerà il loro immenso contributo alla botanica regionale.

Come sottolinea Maximilian Fane, coinvolto direttamente nel progetto: “È una gioia lavorare con Tommaso e il suo team alla creazione di una serie di giardini per il progetto di rinascita che stiamo portando avanti a Sammezzano. Il legame tra la mia famiglia, il Regno Unito e la Toscana è una storia meravigliosa e sono sicuro che contribuirà a rendere i giardini che realizzeremo degni della storia di Sammezzano, diventando un elemento cruciale di questa favola in continua evoluzione”.

Tommaso presenterà il suo lavoro in occasione di un evento pubblico, ‘Tommaso del Buono in Conversation’, al Garden Museum di Londra il 24 marzo 2026 alle 19 durante la quale sarà intervistato da Clare Foster, giornalista e Garden Editor di House & Garden Uk. In vista di questa prima presentazione pubblica, Tommaso ha condiviso alcune riflessioni sul suo ruolo nel progetto: “sono particolarmente orgoglioso e onorato di poter contribuire alla rinascita del Castello di Sammezzano. Desidero ringraziare Maximilian Fane e la Famiglia Moretti per la fiducia e l’opportunità straordinaria di lavorare a questo progetto: un percorso che non si limita alla riqualificazione del Parco storico, ma include anche la creazione di nuovi giardini che lo accompagneranno, progettati nel pieno rispetto della sua architettura orientalista, elemento distintivo e fondamentale per questa nuova fase della lunga e illustre storia di Sammezzano”.

La serata offrirà una panoramica sulla carriera e sul percorso creativo di Tommaso, illustrato con fotografie e disegni di progetti significativi, alcuni dei quali mai pubblicati o resi visibili al pubblico. Sarà anche la prima occasione pubblica per parlare del progetto dei giardini di Sammezzano, destinati a diventare uno degli elementi centrali della rinascita del complesso. Attraverso un attento lavoro di valorizzazione del verde storico e la creazione di nuovi spazi paesaggistici, Tommaso e il suo team intendono restituire al Castello la sua dimensione esperienziale, dando vita a un dialogo armonioso tra natura, storia e architettura in un percorso unico, fedele alla bellezza e alla vocazione storica del luogo.

Per partecipare all’evento e ascoltare direttamente dalla sua voce il percorso creativo dei giardini di Sammezzano, è possibile acquistare i biglietti sul sito del Garden Museum di Londra. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming per chi non potesse partecipare di persona. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare questo link.