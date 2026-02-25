Urna etrusca del Bottarone sarà la star di TourismA

La presentazione in anteprima dell’Urna del Bottarone, capolavoro etrusco di alabastro restaurato che raffigura una coppia di sposi etruschi uniti in un abbraccio; il focus sulle misure in atto per la difesa del patrimonio culturale ucraino durante la guerra; il confronto tra esperti su come l’Intelligenza Artificiale possa essere utile al mondo dell’archeologia; la presentazione dei risultati degli scavi archeologici sotto piazza Beccaria a Firenze.

Questi alcuni dei principali appuntamenti di Tourisma, il Salone dell’Archeologia e Turismo culturale organizzato da Archeologia Viva, in programma dal 27 febbraio al 1 marzo a Firenze.

La 12^ edizione propone stand, archeo-degustazioni, film, mostre, laboratori didattici, realtà virtuali, tavole rotonde, presentazioni libri. E ancora lo stato dell’arte del turismo sostenibile, i dati sulle mete predilette dai ‘viaggiatori culturali’, la comunicazione archeologica, le scoperte che fanno la storia, gli ultimi scavi. Tra gli ospiti attesi ci sono Luciano Canfora, Mario Tozzi, Cristoforo Gorno, Franco Cardini. A chiudere la kermesse sarà l’incontro con Alberto Angela che parlerà del suo ultimo libro ‘Cesare. La conquista dell’eternità’.

Tra gli appuntamenti da segnalare anche il convegno della Regione Toscana dal titolo ‘Progetto Etruschi verso il futuro’, l’incontro con l’archeologa fiorentina Chiara Dezzi Bardeschi responsabile Ufficio Unesco in Ucraina che parlerà della tutela del patrimonio culturale ucraino, l’evento dedicato a archeologia e produttori di vino per presentare il panorama delle aziende agricole e cantine che hanno sviluppato connessioni tra le loro produzioni e i siti archeologici. E poi le testimonianze dirette di archeologi che stanno lavorando sul patrimonio culturale dell’Iraq, quello dell’Azerbaigian, Turchia, Marocco, Oman, Siria. In programma anche il premio Gist Acta – Archeological & Cultural Tourism Award rivolto a chi, persona fisica o istituzione, favorisce il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali.