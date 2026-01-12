Torna l’Albergatore Day: operatori e istituzioni dialogano sul turismo che verrà

Si svolgerà mercoledì 21 gennaio al Palazzo dei Congressi la XXII edizione dell’Albergatore Day di Federalberghi Roma, il più importante evento della Capitale dedicato al turismo. La manifestazione sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, cui farà seguito la Tavola Rotonda ‘Il turismo che verrà. Driver, visioni, nuove rotte. Siamo all’alba di un vero e proprio New Deal?’

La prima parte della Tavola Rotonda, dedicata a ‘Lo scenario nazionale’, vedrà la partecipazione del Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, del Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La seconda, dedicata a ‘Lo scenario territoriale’, vedrà ancora sul palco il Presidente Roscioli, insieme al Presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, all’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e all’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo. Nel corso dei lavori, saranno esaminati studi e analisi sui movimenti turistici dei prossimi mesi in termini di prenotazioni, tariffe e provenienze su dati forniti da Str Global e Aeroporti di Roma. A moderare il dibattito sarà il Vice Direttore di LA 7 Andrea Pancani.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con l’incontro/dibattito ‘Ristorazione nell’hôtellerie: da servizio accessorio a leva strategica. Innovazioni e strategie per rafforzare la brand identity e arricchire la customer experience’, che vedrà confrontarsi il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli con gli chef Carlo Cracco e Antonello Colonna. A moderare sarà la giornalista Belinda Bortolan.

Oltre a quella del suo main sponsor Intesa Sanpaolo (il cui Direttore Regionale Lazio e Abruzzo, Divisione Banca dei Territori, Roberto Gabrielli presenterà ‘Le soluzioni a supporto del settore turismo’), l’Albergatore Day 2026 vedrà la presenza di oltre 90 aziende sponsor del settore dell’ospitalità. Come nelle ultime edizioni, grazie all’organizzazione di speciali Business Speed Date tra aziende fornitrici e albergatori, la manifestazione avrà anche carattere B2B.