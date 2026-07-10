Business Travel: nel I semestre valore dei viaggi d’affari cresce a quota 113

I dati del Business Travel Trend (BTT), l’indice numerico curato dal Centro Studi Promotor e da Uvet GBT, certificano l’ottimo stato di salute del comparto in Italia: il primo semestre 2026 si chiude con un Valore Globale pari a 113 punti, segnando un balzo in avanti di ben 7 punti rispetto allo stesso periodo del 2025 (quando l’indice si era attestato a quota 106). A spingere la performance complessiva è l’incremento sinergico sia del Numero di Transazioni (salito da 102 a 105 punti) sia della Spesa Media Complessiva (cresciuta da 105 a 108 punti).

I dati analitici del mese di giugno 2026 evidenziano un netto ritorno al segno positivo dopo il rallentamento congiunturale registrato a maggio. Nel mese in esame, il Travel Value si è posizionato a quota 106 e le transazioni sono rimbalzate a 102 punti (rispetto ai 90 punti di maggio), a fronte di una spesa media mensile in lieve flessione a quota 104. Sotto il profilo dei singoli segmenti di fornitura, la segmentazione merceologica evidenzia trend asimmetrici ma solidi per la programmazione delle Business Travel Center:

Hotellerie: Si attesta come il comparto più dinamico a giugno 2026, trainato da un indice di Travel Value a quota 109 e da una spesa media per camera anch’essa a 109 punti, in crescita su tutti i parametri rispetto al mese precedente.

Trasporto Aereo: Il segmento Air mostra un perfetto allineamento mensile, stazionando a quota 105 sia per valore complessivo che per volume di transazioni emesse, con un indice di spesa media fermo a 101 punti.

Comparto Ferroviario e Autonoleggi: Il Rail chiude il mese a quota 104 per valore dei biglietti e 103 per transazioni. Nel comparto del Rent-a-car, i noleggi auto mantengono stabile il valore a quota 100, pur registrando un incremento della spesa media (102 punti) e una contrazione delle transazioni (98 punti).