L’IA ridisegna il settore: 5 trend che cambieranno modo in cui le aziende viaggiano

Il 2026 si apre sotto il segno dell’adattabilità. In uno scenario in cui tecnologia, economia e dinamiche geopolitiche cambiano con velocità crescente, le aziende non possono più affidarsi a strategie immutabili: devono anticipare i trend e attrezzarsi per tempo. Nel settore Travel & Expense (T&E) questo significa comprendere come l’intelligenza artificiale, l’evoluzione delle frodi, l’integrazione dei dati e nuove logiche di gestione dei costi stiano ridisegnando l’intero ecosistema.

Cinque trend chiave stanno definendo il futuro del T&E: AI agentica sempre più diffusa, un modello “trust-first” per l’adozione dell’AI, integrazione completa dei dati, equilibrio tra innovazione e controllo della spesa, e una cultura “failure-forward” che accelera il valore dell’AI nelle organizzazioni.

AI dove porta valore reale

L’AI è ormai parte integrante del viaggio d’affari: dai checkpoint biometrici alla manutenzione predittiva, fino ai processi HR, finance e procurement. I responsabili T&E stanno già introducendo soluzioni AI direttamente nei flussi di prenotazione, con viaggiatori sempre più propensi a delegare all’AI interi itinerari, dalle tratte al pernottamento. “Le aziende utilizzeranno l’AI per rafforzare la duty of care, prevedere i rischi e personalizzare gli avvisi di sicurezza per ogni viaggiatore,” spiega Jen Moyse, Vice President of Product e Head of UX di SAP Concur. Un approccio ‘trust-first’ all’AI

L’AI sta rivoluzionando il mondo del business travel, ma la sua efficacia dipende dalla qualità dei dati. Senza standard condivisi, sicurezza e supervisione umana emergono rischi significativi, tra cui bias, minacce alla privacy e nuove forme di frode. I dati SAP Concur mostrano che 1 scontrino su 100 risulta potenzialmente falsificato tramite AI. “Stabilire fiducia e garantire trasparenza saranno elementi critici per progredire nel prossimo anno,” commenta Charlie Sultan, President of Concur Travel di SAP Concur. Integrare applicazioni e dati nell’AI

Strumenti come Microsoft Teams, Slack e Google Workspace integrano già funzioni AI-native che semplificano attività come note spese e prenotazioni. La prossima frontiera sarà collegare itinerari, ricevute, buste paga e fatture direttamente ai sistemi AI. “In pochi anni il concetto stesso di ‘nota spese’ potrebbe essere obsoleto, sostituito da un’AI agentica con autonomia per controllare, riconciliare e rimborsare automaticamente in background,” afferma Christopher Juneau, SVP e Head of Product Marketing di SAP Concur. Innovare controllando i costi

In un contesto volatile, le PMI stanno concentrando gli investimenti su ambiti ad alto impatto, tra cui tecnologia e business travel mirato. Automatizzare i processi T&E, rafforzare la compliance e sfruttare analytics avanzate permette di ottimizzare i budget e generare valore. “Pre-spend controls come carte virtuali e controlli dinamici saranno game changer per governare la spesa, ridurre i rischi e alleggerire l’impegno finanziario delle aziende,” afferma Kacey Flygare, General Manager and Global Business Head, SMB, di SAP Concur. La mentalità ‘failure-forward’

Le organizzazioni finance più all’avanguardia stanno adottando un approccio che incoraggia sperimentazione, iterazione e apprendimento continuo dai fallimenti, per individuare i casi d’uso AI più rilevanti e ad alto valore. “Solo quando l’errore diventa un dato e non una colpa, la funzione Finance potrà liberare l’intero potenziale dell’AI nel ripensare decisioni, crescita e creazione di valore,” spiega Sonja Simon, Chief Financial Officer, SAP Americas.

Restare sintonizzati su questi trend sarà decisivo per mantenere slancio nell’adozione dell’AI e trasformare il T&E in un motore di efficienza, sicurezza e crescita. Le aziende che sapranno abbracciare per tempo queste evoluzioni diventeranno pacesetter capaci di guidare il mercato nel nuovo scenario T&E.

“In un momento storico segnato da cambiamenti rapidi, il vero vantaggio competitivo sarà la capacità di adottare tecnologie affidabili, integrare i dati in modo intelligente e sperimentare senza paura. Le organizzazioni che sapranno combinare innovazione, controllo e fiducia nell’AI saranno quelle che guideranno il futuro del Travel & Expense”, conclude Andrea Piccinelli, Head of SAP Concur Italy.