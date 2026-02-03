LagodiGardaCamping porta il futuro dell’open air ad Hospitality

Tra i protagonisti in evidenza dell’edizione 2026 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma fino a giovedì 5 febbraio a Riva del Garda, c’è LagodiGardaCamping, la rete che riunisce 19 camping village situati tra la sponda veneta e quella lombarda del Lago di Garda.

L’appuntamento da segnare in agenda è per oggi martedì 3 febbraio alle ore 15, quando Elena Oppizzi, coordinatrice del progetto, sarà relatrice del panel intitolato ‘LagodiGardaCamping: stronger together’, un’occasione per conoscere da vicino un esempio concreto di sinergia tra strutture, costruito su una visione comune, strategica e sostenibile.

“La capacità di fare sistema è fondamentale per un settore come quello del turismo open air, che è vitale sia per il turismo domestico sia per l’incoming. Attraverso un approccio sinergico si valorizzano visioni, saperi, competenze, risorse e territori, con il vantaggio di dar vita anche a economie di scala che si traducono in vantaggi su più fronti. Questo approccio è stato vincente per tutte le strutture aderenti a Lagodigardacamping, che hanno beneficiato di una crescita dei numeri, del livello dei servizi, di visibilità e di potenzialità legate ai contesti in cui si trovano”, sottolinea Oppizzi.

Nata nel 2011, LagodiGardaCamping è una piattaforma che ha saputo unire le forze delle strutture ricettive del Garda meridionale, creando un sistema solido e condiviso per la promozione del territorio e del turismo sostenibile. L’obiettivo: valorizzare l’unicità del Lago di Garda, con le sue attrattive naturali, culturali, sportive ed enogastronomiche, offrendo nel contempo servizi di alta qualità certificata.

Con oltre 29.500 posti letto, una media di circa 394.000 arrivi stagionali e 2.500.000 presenze, il network si conferma come una delle realtà più rilevanti del turismo open air a livello europeo. Le strutture si distinguono per l’elevato livello dei servizi offerti, come testimoniano premi prestigiosi quali ADAC Superplatz, ANWB Top Camping e i riconoscimenti KoobCamp. Solo nel 2026, quattro camping village del gruppo – tra cui San Francesco Camping Village, La Rocca Camping Village, Fornella Camping Wellness Family Resort e IdeaLazise Camping & Village – hanno ottenuto nuovamente il titolo di ADAC Superplatz. A spiccare anche Camping Europa Silvella, eletto Miglior family camping d’Europa dall’ANWB.

Il progetto si distingue anche per l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, con l’adozione di pratiche concrete: risparmio energetico e idrico, certificazioni ambientali (come Garda Green, GSTC, Eco Camping e ISO 14001), e investimenti in infrastrutture green come gli Ecolodge autosufficienti dal punto di vista energetico. A supportare l’intero sistema c’è il portale www.lagodigardacamping.com, piattaforma completa per esplorare il territorio, confrontare le strutture, prenotare online e organizzare in modo personalizzato la propria vacanza open air, grazie anche alla sezione ‘Bacheca viaggi’.

Non mancano infine le attività rivolte agli associati: formazione, promozione, sinergie d’acquisto, collaborazioni con le scuole del territorio, e study trip per conoscere i migliori standard europei.