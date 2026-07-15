Roadsurfer festeggia 10 anni e spinge sulla pianificazione dei viaggi outdoor

Roadsurfer, colosso mondiale del noleggio di camper compatti, celebra il suo decimo anniversario tracciando un bilancio che vede la flotta globale salire dagli iniziali 25 van del 2016 agli attuali 10.000 veicoli nel 2026, distribuiti su circa 100 stazioni di noleggio dislocate in 16 Paesi tra Europa e Nord America.

“Anche nel 2026 il Nord America è il nostro mercato in più rapida crescita, con un incremento del 120% nel 2025 trainato dai residenti statunitensi, sempre più attratti dal concetto europeo di Vanlife. Fin dall’inizio abbiamo perseguito una crescita sostenibile e redditizia – ha spiegato Markus Dickhardt, Co-Founder e CEO di Roadsurfer – Nei prossimi anni il nostro obiettivo non sarà accelerare ulteriormente l’espansione della flotta, ma investire in modo mirato nella qualità dell’esperienza per i clienti e nell’efficienza per il nostro team, mantenendo tariffe estive stabili rispetto all’anno scorso per garantire un’alternativa competitiva ai rincari di voli e hotel”.

I dati interni sulle prenotazioni evidenziano una profonda maturazione del target ‘vanlife’: il tempo medio di anticipo per la prenotazione è salito nel 2026 a ben 110 giorni prima della partenza, contro gli 80 giorni dello scorso anno e i 70 degli esordi, trasformando il noleggio del van da scelta last-minute a vacanza strutturata. Sotto il profilo della segmentazione della clientela, i dati consuntivi mostrano un mercato multitarget stabile: il 20% delle prenotazioni fa capo a famiglie con bambini, il 10% riguarda passeggeri silver (over 55) e il 9% include animali domestici. Per quanto riguarda le mete preferite dai viaggiatori italiani per l’anno in corso, oltre alle tratte domestiche spiccano Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia, mentre il Nord America si attesta come il mercato a più rapido sviluppo con un incremento delle prenotazioni del +120%.