2025 di crescita per Wizz Air: ora punta su affidabilità e customer experience

Wizz Air ha chiuso l’anno solare 2025 all’insegna della crescita, con un network ampliato e rifocalizzato e continui miglioramenti nelle performance operative. La compagnia ha aggiunto nuovi aeromobili, aperto centinaia di nuove rotte e trasportato volumi record di passeggeri, rafforzando al contempo la puntualità e l’affidabilità in tutta la sua rete.

“Il 2025 è stato un anno decisivo per Wizz Air. Abbiamo ampliato la nostra flotta a ritmo sostenuto, aperto centinaia di nuove rotte e trasportato più passeggeri che mai, il tutto potenziando l’affidabilità delle nostre operazioni. Questa combinazione di scala e miglioramento delle prestazioni è esattamente ciò che ci distingue – ha detto József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air – Nel 2026 intendiamo spingerci ancora oltre. Il nostro obiettivo è accelerare la crescita nell’Europa centrale e orientale e sbloccare opportunità in mercati che rimangono poco serviti e ricchi di potenziale. Stiamo costruendo una compagnia aerea che non si limita a seguire la domanda, ma la crea. Continueremo a superare i limiti per offrire più scelta, maggiore convenienza e un’esperienza costantemente migliore a milioni di viaggiatori”.

ANNO SOLARE 2025: ESPANSIONE E DOMANDA RECORD DI PASSEGGERI

42 nuovi aeromobili sono entrati a far parte della flotta Wizz Air, sostenendo la continua crescita del network e migliorando l’efficienza dei consumi.

La compagnia ha operato circa 335.000 voli di linea in tutta la sua rete.

Wizz Air ha lanciato oltre 320 nuove rotte, ampliando la connettività in Europa e oltre.

La domanda di passeggeri è rimasta forte, con 68,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 (+9,4% rispetto all’anno precedente).

L’ESPANSIONE DI WIZZ AIR IN ITALIA

La compagnia ha operato oltre 90.000 voli di linea nel Paese.

La domanda di passeggeri è rimasta solida, con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 (+8,9% su base annua).

Capacità dei posti: 23,3+ milioni.

PERFORMANCE OPERATIVE: MIGLIORAMENTI NELL’AFFIDABILITÀ E NELLA PUNTUALITÀ

Wizz Air ha continuato a rafforzare le proprie prestazioni operative per tutto il 2025, grazie a iniziative mirate nella manutenzione, nell’assistenza a terra, nella pianificazione degli equipaggi e nel controllo operativo.

Metriche operative chiave per l’anno solare 2025:

Tasso di completamento:* 99,61% (il secondo più alto tra i principali vettori europei).

Partenze D15:* 73,38% (tra le dieci più alte tra i principali vettori europei).

Arrivi A15:* 77,98% (tra i dieci più alti tra i principali vettori europei).

Questi risultati riflettono i progressi costanti verso gli obiettivi di puntualità e affidabilità della compagnia, con ulteriori miglioramenti attesi per il 2026 grazie al consolidamento delle iniziative operative.

PERFORMANCE OPERATIVE IN ITALIA

Tasso di completamento: 99,47%

Partenze D15: 65,51%

Arrivi A15: 70,84%

UNO SGUARDO AL FUTURO

Wizz Air entra nel 2026 con un forte slancio e un chiaro focus strategico: scalare le proprie operazioni, consolidare la propria presenza nell’Europa centrale e orientale e sbloccare la crescita in mercati sotto serviti con un significativo potenziale a lungo termine. La compagnia aerea continuerà a investire nell’eccellenza operativa, negli strumenti digitali e nel mantenimento di una delle flotte di aeromobili più giovani al mondo per sostenere ulteriori miglioramenti in termini di puntualità, resilienza e customer experience.

Con una domanda forte, una flotta in crescita e un’attenzione disciplinata alle performance, Wizz Air si posiziona per servire ancora più passeggeri, operare su scala più ampia e stabilire nuovi standard di efficienza e affidabilità nell’aviazione europea. L’ambizione per il 2026 è chiara: capitalizzare i successi del 2025 e offrire un’operatività ancora più forte, affidabile e innovativa per gli oltre 80 milioni di viaggiatori in mercati sia consolidati che in rapida crescita.