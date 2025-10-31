Aegean apre i voli diretti per Baghdad: è la prima nell’Ue

La compagnia di bandiera della Grecia Aegean Airlines inizierà a operare voli diretti da Atene a Baghdad a partire dal 16 dicembre: lo ha annunciato il ministro degli Esteri ellenico, Giorgos Gerapetritis, in occasione della sua visita istituzionale ieri in Iraq, dove ha incontrato a Baghdad il suo omologo iracheno Fuad Hussein.

Gerapetritis si è detto “molto orgoglioso che la Grecia sarà il primo Paese dell’Unione Europea ad avere un collegamento aereo diretto con Baghdad”, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa. Il ministro greco ha aggiunto: “Penso che questo rafforzerà notevolmente i legami tra i nostri due popoli, quelli economici, ma anche culturali”. Aegean e altre compagnie europee operano già voli diretti per Erbil, nella regione curda dell’Iraq settentrionale, mentre finora le compagnie avevano evitato Baghdad per motivi di sicurezza.