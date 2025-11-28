Da gennaio Emirates opererà voli per Baghdad con l’A350

Dall’1 gennaio 2026, Emirates impiegherà il suo Airbus A350 su tutti e sette i voli settimanali per Baghdad.

L’A350 sostituirà il Boeing 777 attualmente in uso per i voli EK 943/944, operati quattro volte a settimana, e offrirà ai passeggeri le cabine più recenti della compagnia per garantire un’esperienza di viaggio superiore.

L’introduzione dell’A350 su tutti i voli settimanali da e per Baghdad rientra nell’impegno di Emirates a mantenere la promessa “Fly Better”. Configurato in tre classi, l’Airbus A350 di Emirates offre 32 posti in Business Class completamente reclinabili in configurazione 1-2-1, 21 posti in Premium Economy in configurazione 2-3-2 e 259 spaziosi posti in Economy Class in configurazione 3-3-3. I passeggeri possono godere di un’esperienza cinematografica di alto livello grazie al pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice, corridoi più ampi, cabine più silenziose e un’illuminazione avanzata progettata per ridurre il jet lag.

L’impiego esclusivo dell’A350 su Baghdad sottolinea il continuo impegno di Emirates verso l’Iraq e l’intera regione. L’Airbus A350 è stato impiegato per la prima volta su Baghdad ad agosto di quest’anno sui voli EK 941/942.