Emirates accelera sulla Premium Economy con altri voli in nuove città

Con l’arrivo del 2026, Emirates introdurrà i Boeing 777 riammodernati e i nuovi A350 verso le principali destinazioni in Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Africa e Australia, estendendo la disponibilità della classe Premium Economy e degli ultimi prodotti a bordo a un numero crescente di città della sua rete.

Per quanto riguarda il nostro Paese, dal 29 marzo, il servizio giornaliero EK099/100 sulla rotta Roma–Dubai, operativa da oltre 30 anni, sarà effettuato con l’A350. Il volo EK099 partirà da Dubai alle 03:50, con arrivo a Roma alle 08:00, mentre il volo di ritorno EK100 decollerà da Roma alle 10:55, arrivando a Dubai alle 18:40.

A partire dal 1° giugno, Emirates introdurrà un secondo volo giornaliero tra Dubai e Copenaghen. Dal 1° luglio, saranno attivati un terzo volo giornaliero tra Dubai e Phuket e un terzo volo giornaliero da e per Città del Capo. Tutti e tre i voli saranno operati con i più recenti A350 della compagnia, dotati della pluripremiata Premium Economy, oltre alle più recenti Business Class ed Economy Class.

Il volo EK153 partirà da Dubai per Copenaghen alle 14:50, con arrivo alle 19:45, mentre il ritorno, EK154, decollerà da Copenaghen alle 21:35, con arrivo a Dubai alle 5:55 del giorno successivo. Il nuovo servizio è pensato per garantire connessioni rapide e senza interruzioni da Copenaghen verso destinazioni popolari via Dubai, tra cui Bangkok, Bali, Manila, Tokyo Haneda e Phuket, oltre a collegamenti verso Colombo e Malé. Il servizio introduce anche nuove connessioni verso importanti città africane, come Nairobi ed Entebbe. I passeggeri provenienti da città globali chiave, come Taipei, Kuala Lumpur, Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland, Delhi e Bangalore, potranno beneficiare della frequenza aggiuntiva verso la capitale danese, con comodissime coincidenze tramite Dubai.

Dal 1° luglio, il volo EK390 partirà da Dubai per Phuket alle 22:40, con arrivo alle 08:10 del giorno successivo. Il ritorno, EK391, decollerà da Phuket alle 10:00, con arrivo a Dubai alle 13:05. Questo nuovo collegamento offrirà ulteriori opzioni di viaggio verso la popolare destinazione turistica, con arrivo al mattino presto, ideale per chi proviene dall’Europa (Manchester, Amsterdam, Londra, Parigi, Francoforte) e da Kuwait e Bahrain via Dubai. Il volo consentirà anche comodissime coincidenze da Phuket verso importanti aeroporti in Europa e Medio Oriente, tra cui Madrid, Monaco, Birmingham, Bruxelles, Düsseldorf, Amburgo, Edimburgo, Zurigo e Amman.

Sempre dal 1° luglio, il volo EK778 partirà da Dubai alle 10:25, con arrivo a Città del Capo alle 18:05; il volo di ritorno EK779 decollerà da Città del Capo alle 20:00, con arrivo a Dubai alle 07:25 del giorno successivo. La terza frequenza offre connessioni ottimizzate da e per Londra, Dublino, Mumbai, Bruxelles, l’area dell’Australasia e i principali mercati asiatici, rispondendo alla domanda sia leisure sia business.

Il servizio doppio giornaliero per Città del Capo ha registrato alti tassi di riempimento nell’ultimo anno, in particolare nei periodi di picco. La domanda in arrivo dai paesi del Golfo Persico continua a crescere, mentre il traffico in uscita verso l’Europa e la costa est degli Stati Uniti rimane forte.

Emirates opererà inoltre il suo A350 verso Taipei dal 1° maggio.