Quali compagnie volano oggi in Medio Oriente?

Quali compagnie aeree stanno operando in Medio Oriente? Lo rivela uno specchietto dettagliato pubblicato sulla pagina Istagram di Al Jazeera English che riportiamo di seguito che riguarda i voli schedulati di oggi, giovedì 5 marzo.

Qatar Airways: voli per Doha sospesi; voli di soccorso da Muscat e Riyadh in partenza da oggi.

Emirates: voli limitati operativi da Dubai e Abu Dhabi attraverso corridoi aerei sicuri.

Etihad Airways: numero limitato di servizi operativi da Dubai e Abu Dhabi.

El Al: previsti 9 voli per Tel Aviv giovedì da città europee tra cui Atene, Milano, Ginevra, Monaco e Parigi.

Israir: cinque voli per Tel Aviv previsti giovedì da Roma, Berlino, Atene, Batumi e Rovaniemi.

Arkia: un volo Roma–Tel Aviv previsto giovedì; altri attesi nei prossimi giorni.

Turkish Airlines: cancellati alcuni voli in Medio Oriente, inclusi quelli verso gli Stati del Golfo e parti dell’Arabia Saudita.

Air France: sospesi i voli per Dubai e Riyadh fino al 6 marzo; quelli per Tel Aviv e Beirut almeno fino all’8 marzo.

Air India: previsto giovedì un volo Mumbai–Dubai–Nuova Delhi con un aereo più grande per i passeggeri rimasti bloccati.

Intanto, l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian, è stato colpito da droni provenienti dall’Iran. La pista dello scalo è stata danneggiata. Uno dei droni ha colpito il terminal dell’aeroporto, danneggiando l’edificio in modo grave, mentre molti altri sono caduti in punti diversi.