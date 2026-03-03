In Qatar lo spazio aereo resta chiuso
03 Marzo 2026, 12:52
Lo spazio aereo in Qatar resta chiuso anche oggi e Qatar Airways ha annunciato sulle pagine social che non riprenderà a volare neanche oggi, martedì 3 marzo, in attesa di nuovi aggiornamenti attesi per domani.
Intanto il portavoce del Ministero degli esteri del Qatar ha reso noto che 8mila persone sono bloccate nel paese mentre l’aeroporto di Doha resta chiuso al traffico aereo.
