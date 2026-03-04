Gli aerei Emirates, Etihad e Qatar Airways restano fermi

A causa della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente restano fortemente limitati i voli delle principali compagnie aeree del mondo, ovvero le compagnie del Golfo.

Tutti i voli Emirates da e per Dubai in programma sono sospesi fino alle 23:59 ora degli Emirati Arabi Uniti del 4 marzo a causa della chiusura dello spazio aereo in tutta la regione. Sul sito di Emirates si legge che la compagnia “continua a operare un numero limitato di voli per il rimpatrio dei passeggeri e il trasporto delle merci il 3 e il 4 marzo. I passeggeri con prenotazioni precedenti hanno la priorità di imbarco su questi voli limitati”.

Anche le operazioni di volo di linea di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Ulteriori aggiornamenti saranno fornito venerdì 6 marzo entro le 9 ora di Doha.

La compagnia del Qatar ricorda che chi ha una prenotazione confermata con una data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, ha diritto a modifiche gratuite della data fino a 14 giorni dalla data di viaggio originale oppure rimborso del valore non utilizzato del biglietto.

Anche tutti i voli commerciali di linea Etihad AIrways da e per Abu Dhabi rimarranno sospesi fino alle 14 (ora degli Emirati Arabi Uniti) di giovedì 5 marzo. Il vettore ricorda che alcuni voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio potrebbero essere operati in coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti e soggetti a rigorose autorizzazioni operative e di sicurezza.

I passeggeri non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad. L’accesso all’aeroporto sarà limitato a coloro che non sono in possesso di documenti di viaggio confermati.