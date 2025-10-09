Aeroitalia, accordo per il leasing di 5 nuovi Boeing 737-8
09 Ottobre 2025, 11:00
Aeroitalia ha firmato un accordo con Air Lease Corporation (ALC) per il leasing di cinque aeromobili di nuova generazione Boeing 737-8. I nuovi velivoli, attualmente in produzione presso gli stabilimenti Boeing di Renton (Washington in Usa), entreranno a far parte della flotta Aeroitalia a partire dall’ultimo trimestre del 2026, con completamento delle consegne previsto entro il secondo trimestre del 2027.
