Continuità territoriale, slitta bando per la Sardegna

Slitta di nove giorni la scadenza per le offerte delle compagnie aeree che intendono partecipare al bando per la nuova continuità territoriale aerea della Regione Sardegna. La decisione, ha spiegato l’assessora dei Trasporti Barbara Manca, è dipesa da un problema tecnico-informatico che avrebbe impedito alle compagnie di presentare online la documentazione.

I termini della gara, pubblicata sessanta giorni fa, scadevano oggi ma sono stati prorogati al 12 dicembre, alle 13. “C’è stato un problema tecnico alla piattaforma, andava verificato perché rischiava di venire meno la più ampia partecipazione possibile che è uno degli obiettivi precisi di un bando di gara – specifica la Regione -. Inoltre sono state presentate altre richieste di maggiore tempo per ultimare la presentazione delle offerte”.

Nel frattempo, fa sapere l’assessora, i vettori sono stati convocati d’urgenza nei comitati paritetici per risolvere la criticità sui voli per l’Isola nei giorni delle festività natalizie e di Capodanno con la richiesta di incrementare le frequenze nei giorni con più prenotazioni, un problema in più per Ita Airways alle prese con gli aerei fermi e sottoposti a controlli straordinari. Attualmente, nella fase transitoria, i collegamenti sono garantiti con le proroghe delle convenzioni scadute a ottobre e ora estese sino a marzo 2026 per Aeroitalia, Volotea e appunto Ita.