Aeroitalia sigla partnership con Etihad Airways

Aeroitalia ed Etihad Airways hanno siglato un accordo di Interline e Special Prorate. Etihad Airways, compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti e tra le principali a livello mondiale, collega la propria base di Abu Dhabi a destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America, garantendo accesso a centinaia di destinazioni in tutto il mondo.

Grazie a questa sinergia, i passeggeri potranno prenotare i propri viaggi in modo semplice e veloce, attraverso i canali di vendita di Etihad Airways, accedendo a nuove opzioni di connessione tra la rete globale del vettore e le destinazioni servite da Aeroitalia. I viaggiatori potranno così usufruire di collegamenti frequenti e facilitati tramite gli hub italiani di Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso destinazioni in Sicilia, come Catania, Palermo, Comiso e in Sardegna, come Cagliari e Olbia.