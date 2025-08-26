Air Europa dice sì all’offerta di Turkish Airlines

La compagnia aerea spagnola Air Europa ha accettato l’offerta di acquisizione di un pacchetto minoritario di azioni presentata da Turkish Airlines per 300 milioni di euro.

Turkish Airlines ha offerto 275 milioni di euro, principalmente in prestiti ad Air Europa che poi saranno trasformati in azioni una volta che l’operazione sarà autorizzato dagli organismi regolatori competenti. Ai 275 milioni si uniscono altri 25 milioni che Thy destinerà all’acquisto di azioni in maniera imminente. In cambio, la compagnia turca controllerà il 26% o 27% del capitale, convertendosi nel secondo azionista di Air Europa, dietro Globalia la holding turistica presieduta da Hidalgo, attualmente titolare dell’80% del capitale, indicano le fonti citate.

Con i 300 milioni, Air Europa prevede di cancellare il prestito per 475 milioni di euro ottenuto dalla Società Statale di Partecipazioni Industriali (Sepi) per il salvataggio finanziario. Nel capitale di Air Europa, è presente anche Iag con il 20% della società.