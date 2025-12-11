Turkish Airlines e South African Airways firmano accordo di codeshare

Turkish Airlines ha firmato un accordo di codeshare con South African Airways, compagnia di bandiera del Sudafrica. L’accordo, che entrerà in vigore il 1° marzo 2026, è stato firmato a Ginevra da Ahmet Bolat, Chairman del Board e dell’Executive Committee di Turkish Airlines e da John Lamola, CEO di South African Airways, con la partecipazione di senior executives di entrambe le compagnie.

In base a questo nuovo accordo, Turkish Airlines apporrà il proprio codice TK ai voli South African Airways operanti nei principali scali africani, tra cui Johannesburg, Città del Capo, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls e Mauritius. Dall’altro lato, South African Airways apporrà il proprio codice SA ad alcuni voli operati da Turkish Airlines tra Istanbul e Johannesburg, Città del Capo, Durban, Francoforte, Parigi e Londra.

Turkish Airlines riconferma la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa in Africa, collegando i propri passeggeri attraverso 65 destinazioni in 41 Paesi del continente. Il nuovo accordo di codeshare con South African Airways migliorerà ulteriormente questa connettività, ampliando l’accesso a destinazioni chiave per i passeggeri di Turkish Airlines in Sudafrica e offrendo ai passeggeri di South African Airways l’accesso alla rete senza pari di Turkish Airlines che copre 355 destinazioni in 131 Paesi.