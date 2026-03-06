Dall’Oman a Palermo in 26 ore, il rientro rocambolesco di due giornalisti

Un reportage di viaggio sui generis quello pubblicato sul GDS dai cronisti Simonetta Trovato e Fabio Geraci: al momento dello scoppio dell’avvio delle operazioni di guerrra in Iran da parte di Usa e Israele si trovavano in Oman pronti per tornare a casa, a Palermo, dopo qualche giorno di vacanza. Ma sabato mattina gli hub del Medio Oriente hanno iniziato a fermarsi uno dopo l’altro e migliaia di passeggeri si sono ritrovati senza un corridoio di ritorno. Tra le migliaia di italiani bloccati c’erano anche loro.

“Dovevamo rientrare lunedì notte con un volo Turkish Airlines da Muscat a Istanbul e poi da Istanbul a Palermo – raccontano -. Ma la mattina di domenica è arrivato il primo segnale che la situazione stava precipitando: un sms della compagnia aerea, di poche righe, che annunciava la cancellazione del volo. Nessuna alternativa concreta. Solo la possibilità di riprogrammare su altre rotte – cosa assolutamente impossibile in quel momento – oppure chiedere il rimborso. Proviamo più volte a telefonare all’unità di crisi della Farnesina, ma il numero si stacca subito, non c’è verso, la linea non prende. Ad una nostra mail urgente risponderanno solo dieci ore dopo con informazioni del tutto superflue”.

Intanto, i due giornalisti siciliani riescono a salire su un charter di Oman Air per raggiungere Istanbul con una rotta del tutto inusuale, non sorvolando l’Arabia Saudita, ma il Mar Rosso e l’Egitto, per un volo totale di 7 ore invece che le 4 e mezza abituali. A Istanbul dal desk di Turkish nessuna riprotezione ma solo rimborso.

“Dopo una lunga ricerca – scrivono Trovato e Geraci – troviamo una combinazione complicata: Istanbul-Torino, poi Torino-Roma e in fine Roma-Palermo. Partenza la mattina dopo, ci arrangiamo su alcune sedie nella sala partenze e aspettiamo il momento fatidico di rientrare: arriveremo a Palermo solo nel primo pomeriggio. In tutto, per tornare a casa, serviranno ventisei ore e una somma spropositata e imprevista”.