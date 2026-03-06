Msc: oggi tutti gli italiani lasceranno Dubai

Entro la giornata di oggi, tutti gli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia verranno rimpatriati, ad eccezione di 13 passeggeri che si prevede rientreranno tra domani e domenica. Lo rende noto la compagnia che in una nota ringrazia sentitamente, per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto, il Ministero degli Affari Esteri e la sua Unità di Crisi, l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, il Console generale a Dubai, Edoardo Napoli, l’ENAC e tutte le altre istituzioni e persone coinvolte nell’operazione di rimpatrio degli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia a Dubai.

Intanto, i primi crocieristi italiani da sei notti fermi al porto di Dubai sulla Msc Euribia, che dovevano partire ieri pomeriggio sono partiti stamattina.

Lo sbarco dalla nave per il trasferimento all’aeroporto di Dubai era originariamente previsto per le nove di ieri mattina. Ma, per un problema legato alla disponibilità degli aeromobili, la partenza era stata rinviata alle 16. Poi la convocazione al Teatro della nave dei passeggeri che avevano le valigie già pronte per il rimpatrio: partenza annullata e rinviata a oggi. Con un percorso probabilmente diverso: non più trasferimento ad Abu Dhabi, ma volo direttamente da Dubai.