Air Europa sospende i voli per il Venezuela

Air Europa ha sospeso i suoi voli per il Venezuela dopo che Washington ha avvertito le autorità dell’aviazione civile di un “aumento delle attività militari” nei Caraibi. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea spagnola.

Air Europa, che opera diversi voli settimanali tra Madrid e Caracas, ha deciso di sospendere queste rotte “finché le condizioni non consentiranno una ripresa sicura dei voli”, ha precisato all’Afp una fonte della compagnia.

La spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la brasiliana Gol e la cilena Latam avevano già annunciato la sospensione dei loro voli sabato scorso, secondo l’Associazione delle Compagnie Aeree Venezuelane (Alav) e l’Associazione Venezuelana delle Agenzie di Viaggio (Avavit), senza specificare la durata dell’interruzione. Turkish Airlines aveva annunciato la cancellazione dei suoi voli tra il 24 e il 28 novembre.