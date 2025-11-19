Amsterdam e Bruxelles entrano nella rete di LATAM Airlines

LATAM Airlines ha annunciato il lancio di due nuove rotte dirette per São Paulo (GRU) da Amsterdam e Bruxelles, oltre all’aumento delle frequenze su diverse rotte europee già esistenti. A partire da aprile 2026, LATAM Airlines inaugurerà la rotta Amsterdam (AMS) – São Paulo (GRU) con tre voli settimanali, creando un collegamento diretto tra Paesi Bassi e Brasile.

Nel giugno 2026, la compagnia inizierà anche a operare la rotta Bruxelles (BRU) – São Paulo (GRU) con tre frequenze settimanali, collegando la capitale belga al principale hub del Sud America.

Oltre a queste nuove rotte, LATAM Airlines conferma il rafforzamento delle operazioni dall’Europa verso il Brasile a partire dal 2026:

Roma – São Paulo: voli giornalieri da giugno 2026

Barcellona – São Paulo: voli giornalieri da giugno 2026

Madrid – São Paulo: due voli giornalieri da luglio 2026

“Il lancio di nuove rotte e il potenziamento delle frequenze dall’Europa al Sud America rappresentano una tappa significativa della nostra strategia di crescita regionale, permettendo a un maggior numero di passeggeri di viaggiare direttamente tra i due continenti,” ha dichiarato Thibaud Morand, Direttore Generale di LATAM Airlines per Europa, Asia e Oceania. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio moderna, efficiente e connessa, con più opzioni per i clienti e una rete internazionale in continua espansione,” ha aggiunto.

Tutti i nuovi voli saranno operati con aeromobili Boeing 787-9, dotati di 30 posti in Business Class e 270 in Economy. I passeggeri potranno godere di un’esperienza premium a bordo, con un’offerta culinaria di qualità e un avanzato sistema di intrattenimento, confermando l’impegno di LATAM Airlines a garantire viaggi confortevoli, moderni ed efficienti.

Nel 2026, LATAM Airlines opererà 90 voli settimanali da 10 punti strategici in Europa, rafforzando la connettività con il Sud America. I servizi partiranno da Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Milano, Roma, Francoforte, Lisbona, Amsterdam e Bruxelles, consolidando la presenza del gruppo sul continente e ampliando le opzioni di viaggio per passeggeri business e leisure.